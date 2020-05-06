Яд, пропаганда, овцы. Создатель "Новичка" истребляет коронавирус

Химик Леонид Ринк, "один из создателей" боевого отравляющего вещества класса "Новичок", вновь стал героем публикаций ряда российских СМИ: он утверждает, что диуцифон – советский противолепрозный препарат, производство которого было прекращено больше 10 лет назад, – "уничтожает всю заразу сразу, новое, старое – все" и одновременно повышает иммунитет, словом, может работать как эффективное средство от коронавирусной инфекции. В интервью изданию "Взгляд" Ринк намекнул, кому может пригодиться такое лекарство: "Нужно предотвратить гибель людей. В зоне риска – люди в возрасте, при этом часть из них – это люди, которые, что называется, "принимают решения", находятся во главе государств, ведомств", – сказал он.

Радио Свобода вспоминает, чем известен Леонид Ринк и по каким поводам привлекает внимание журналистов.

Ринк и Солсбери

20 марта 2018 года, через 16 дней после отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Леонид Ринк дал большое интервью агентству РИА "Новости". В нем он рассказал, что работал в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии) в Шиханах в составе группы, которая занималась разработкой нового класса боевых отравляющих вещества класса "Новичок". Основной смысл высказываний Ринка сводился к тому, что, во-первых, у России не было мотива покушаться на Скрипаля, особенно накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу, во-вторых, формула "Новичка" широко известна, его можно синтезировать где угодно, а значит, отравить бывшего разведчика могли и сами британцы, а в-третьих, если бы был применен "Новичок", то Скрипаль и его дочь наверняка бы погибли.

Любопытно, что это интервью было отредактировано после публикации, вероятно, чтобы лучше отражать текущую официальную версию: если в его исходной версии Ринк говорил, что "Новичок-5" был принят на вооружение в СССР, то в отредактированной он уже уверяет, что "в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия, которая называлась "Новичок". За три дня до публикации интервью такую же фразу почти дословно произнесла представитель МИД РФ Мария Захарова: "Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок".

После интервью РИА "Новости" Леонид Ринк еще не раз комментировал события в Солсбери для российских СМИ, в основном государственных. Всякий раз химик ставил под сомнение версию, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены "Новичком" российского производства. В эфире Первого канала и телеканала "Россия" он то заявлял, что у жертв покушения не было характерных симптомов, то говорил, что использованный "Новичок" был слишком хорошего качества (и поэтому мог быть синтезирован только в Британии), то предполагал, что отравители использовали другой яд, BZ. Каждый раз высказывания Ринка противоречили имеющимся фактам.

6 апреля 2018 года Леонид Ринк в разговоре с корреспондентом издания The Bell, объяснил, зачем дал то первое интервью РИА "Новости": "Это была не моя инициатива, но я ее принял", – сказал Ринк.

Ринк и Кивелиди

Леонида Ринка действительно было сложно заподозрить в стремлении к публичности: до этого он был известен прежде всего как фигурант громкого дела об убийстве.

1 августа 1995 года в своем кабинете был отравлен банкир, на тот момент один из богатейших людей России, Иван Кивелиди. Следствие установило, что яд был нанесен на телефонную трубку. Кивелиди умер три дня спустя, от отравления тем же веществом скончалась секретарь банкира и производивший вскрытие его тела патологоанатом. Следствие пришло к выводу, что редкое фосфорорганическое отравляющее вещество предоставил убийцам именно Леонид Ринк. Это подтвердил на допросах и на суде и сам химик. Впрочем, его показания (они были опубликованы "Новой газетой") в ходе нескольких допросов расходились – переданная им ампула то ли была образцом пестицида, то ли предназначалась для отравления собаки, сильнодействующее отравляющее вещество он представил то ли перепутав пузырьки, то ли потому, что от него потребовали более эффективный вариант яда. Ринк рассказал также, что использованная для убийства Кивелиди ампула была не единственной – до этого он уже предоставил несколько флаконов под давлением некого Рябова, которому отравляющее вещество было нужно "для разборки в бандитских кругах". Яд якобы синтезировала по просьбе Ринка его коллега по институту, несколько ампул он передал Рябову, а одну оставшуюся – бывшему бойцу рижского ОМОНа Артуру Таланову, ее и использовали для отравления Кивелиди. Ринк признал, что получил за вещество деньги – то ли 1500, то ли 1800 долларов, но также и настаивал, что сделал это под угрозой.

В итоге Леонид Ринк избежал ответственности по делу об убийстве Кивелиди – следствие пришло к выводу, что, передавая яд, он не знал о готовящемся покушении, а дело о незаконном обращении сильнодействующих и ядовитых веществ было прекращено за истечением срока давности.

В интервью, которое Ринк дал The Bell в апреле 2018 года, он описал уже новую версию событий. Теперь она звучит так: переданные Рябову ампулы содержали дифенацин – относительно безопасный для человека крысиный яд. Такой же дифенацин Ринк собирался предоставить и Таланову для убийства собаки, но перепутал ампулы и отдал флакон с холиновым эфиром, который химик называет "малотоксичным веществом", произведенным в его лаборатории "для опытов". Как "малотоксичное вещество" могло убить трех человек – банкира, секретаря и патологоанатома, – Ринк не объяснил.

Кроме того, химик заявил The Bell, что продажа вещества Рябову на самом деле была контрольной закупкой, которая производилась под наблюдением спецслужб. "Я был, наверное, слишком активным человеком. Активно играл в футбол, на гитаре, выступал на конференциях, меня знало много людей. Поскольку я занимал активную жизненную позицию, то у меня было много контактов с представителями спецслужб. Иногда я выполнял по их просьбе аналитические задачи, связанные с моей профессиональной сферой", – добавил он.

Слово "Новичок" не звучит в материалах дела об убийстве Кивелиди, но один из создателей отравляющих веществ этого класса, бывший коллега Ринка Владимир Углев уверен, что это было вещество именно этого класса. С этим согласны и другие эксперты.

Ринк, электричество и овцы

Суд по делу Кивелиди состоялся в 2007 году. К этому моменту Леонид Ринк уже давно жил в Москве. Еще с первой половины 1990-х он сотрудничал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры (НИЛИЛ) в Московской области, после ее закрытия в начале 2000-х возглавлял лабораторию в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений.

Последнее место работы Ринка – Федеральный научный агропромышленный центр ВИМ РАН (прошлое название – Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства), где он руководил лабораториями нанотехнологий и эпидемиологической безопасности сельхозпроизводства. Именно этой "сельскохозяйственной" деятельности посвящены научные статьи Ринка начиная с 2014 года. В интервью "Взгляду" Ринк рассказал об этой своей деятельности так: "Академик РАН Дмитрий Стребков пригласил меня на работу во Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства – так они раньше назывались. А с 2016 года – это Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ РАН. Там я возглавил лабораторию нанотехнологий. Работы были для нужд сельского хозяйства в первую очередь, но не только. Делал установки "новой энергетики", кремниевой энергетики. К сожалению, это закрыли…"

Этот институт под руководством Стребкова прославился сенсационными прожектами, которые эксперты не раз называли в худшем случае шарлатанскими, а в лучшем – дилетантскими. Самый известный из этих смелых проектов – передача электричества по одному проводу, основанная, как рассказывает официальный сайт института, на работах Николы Теслы. "Профессор Стребков рисует перспективы, как можно убрать под землю все линии электропередачи. Перевести транспорт на питание электричеством из-под дороги и даже соединить энергосистемы континентов, просто опустив в воду провода на двух разных берегах", – так это направление рекламировал телеканал НТВ. Специалисты, впрочем, отмечали, что описанный Стребковым способ передачи электроэнергии по многим причинам в практическом смысле бесполезен.

Впрочем, в этом проекте института Леонид Ринк, по-видимому, не участвовал. Несколько его научных работ (с их полным списком можно ознакомиться в электронном каталоге), написанных во время работы в агроинженерном центре, касаются производства биодизеля из растительного масла и изопропилового спирта, еще одна статья, написанная как раз в соавторстве с Дмитрием Стребковым, называется "О развитии кремниевой солнечной энергетики". Занимался химик и экологической оценкой водопользования птицефабрик республики Казахстан. В прошлом году в журнале "Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт" вышла статья Ринка и двух соавторов под названием "Научный подвиг кубанского казака". Наконец, последняя на сегодняшний день публикация "создателя "Новичка" – "Вопросы ветеринарного обеспечения электромеханической стрижки овец", вышедшая в издании "Главный зоотехник".

Ринк и чудодейственное лекарство

Так что же это за лекарство, которым Леонид Ринк предлагает одновременно защищать людей от коронавируса и лечить уже заразившихся? Речь о диуцифоне, лекарстве от проказы, разработанном в далеком 1967 году в казанском Институте органической и физической химии. В интервью "Взгляду" Ринк рассказал, что именно при его участии в середине 1990-х экспериментальное производство диуцифона было налажено в Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры под Сергиевым Посадом.

Ключевое преимущество диуцифона, по словам химика, заключается в том, что он обладает не только противомикробными, но и иммуномодулирующими свойствами. "Он превосходно работает по иммунным нарушениям и по легочным. По самым сильным патологиям. Это вот именно то, что сейчас необходимо. Что касается безопасности, то лечащиеся от проказы за год съедали по 900 граммов субстанции. Представляете, насколько он безопасный? Я никогда не терял мысль, что эту грандиозную разработку надо вводить в дело гораздо более активно", – сказал Ринк.

"Создатель "Новичка" уверяет, что ему удалось улучшить старую советскую разработку, устранив ее главный недостаток – низкую растворимость препарата, в этом ему якобы как раз и помог опыт работы в сельскохозяйственном НИИ. "Я изучил все виды потенциальных наноактиваторов для сельского хозяйства, для лекарств, для всего прочего. Там я и обнаружил, что некоторые из этих наноактиваторов хорошо увеличивают искомую солюбилизацию – растворимость", – объяснил Ринк. Новый препарат, утверждает химик, уже "применяли на добровольцах", но не на инфицированных коронавирусом, потому что "просто не успели. Все закрыто".

Проблема однако в том, что специфической эффективности диуцифон как средство против коронавируса иметь не может. А иммуномодуляция – широко разрекламированная на российском телевидении и практически не применяемая на Западе – по мнению многих специалистов, в принципе не работает, особенно в случае вирусных респираторных заболеваний. "Доказательств эффективности иммуномодуляторов не существует. Что это, практически все, бездействующие лекарства в лучшем случае, в худшем случае они приносят вред. Медицинская наука имеет достаточно средств для того, чтобы подавить иммунитет", – объяснял в одном из интервью эксперт-эпидемиолог и специалист в области доказательной медицины Виктор Власов. Эффективность диуцифона, если судить по доступным публикациям, оценивалась только в нескольких российских исследованиях на очень маленьких выборках пациентов и без необходимого контроля.

Диуцифон давно снят с производства, но теперь Леонид Ринк надеется реанимировать его в новом варианте, утверждая, что "во время пандемии же [это] реально вопрос жизни или смерти". Впервые за два года создатель одного из самых страшных ядов в истории человечества, фигурант уголовного дела об убийстве и инструмент российской пропаганды становится героем публикации РИА "Новости" – на этот раз как спаситель человечества, а особенно той его части, которая "принимает решения".