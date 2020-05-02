Острые чекистские мероприятия. Рицин в роли коронавируса?

С 23 апреля мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага 6 Петр Коларж находятся под усиленной охраной.

Пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в чешских спецслужбах сообщил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, который имел в своем чемодане яд рицин, предположительно, предназначавшийся для отравления этих троих госслужащих, причастных к демонтажу памятника маршалу Ивану Коневу, открытию мемориала военнослужащим власовской армии и переименованию площади перед посольством России в Чехии в площадь Бориса Немцова.

После обращения министра обороны Шойгу к главе Следственного комитета Бастрыкину СК возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника Коневу. Мэр Праги Зденек Гржиб в ответ назвал недопустимым "преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата".

По токсичности рицин сопоставим с боевыми отравляющими веществами, но первоначальные признаки отравления им похожи на грипп, что, как пишет Respekt, в условиях эпидемии коронавируса является прекрасной маскировкой.

Профессор МГУ призывает к политическим убийствам. Стоит ли удивляться, что чешское правительство взяло мэра Праги под охрану?

Представитель министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова подтвердила в интервью Радио Свобода информацию о том, что приблизительно три недели назад в Прагу приехал аккредитованный при посольстве России дипломат, которого встречали коллеги в аэропорту, однако никак не прокомментировала версию о том, что в его багаже находился яд. МИД Чехии назвал отправленную после публикации о рицине российскую ноту протеста "ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ". Премьер-министр Андрей Бабиш напомнил в этой связи, что Чешская Республика является суверенным государством и не допустит, чтобы на нее влияли в политических вопросах.

Прозвучавшие в Праге обвинения и гипотезы были с яростью встречены в Москве. 29 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что речь идет о фантазиях. "Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на все", – добавила Захарова.

30 апреля высказался начальник Захаровой, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что история о российском дипломате, который намеревался отравить чешских чиновников, не соотносится со здравым смыслом. По словам Лаврова, невозможно поверить в то, что человека, у которого обнаружили яд, могли беспрепятственно пропустить в страну.

При этом Захарова и Лавров предпочли не заметить, что призывы к физическому устранению чешских чиновников открыто звучат в Москве.

Доктор политических наук профессор кафедры истории и теории политики МГУ, один из учредителей Изборского клуба Сергей Черняховский сравнил старосту Праги 6 с гитлеровским наместником Рейнхардом Гейдрихом (которого Черняховский почему-то назвал Генрихом), убитым в 1942 году антифашистами.

Если нет намерения убивать пражского мэра, то не надо готовить и публичную почву для этого в своих медиа

"Ондржей Коларж – такой же нацистский преступник, как и Генрих Гейдрих. И относиться и поступать по отношению к нему нужно ровно так же. Героем современной Чехии и современной Европы станет тот, кто найдет в себе смелость вынести и привести в исполнение подобный приговор", – объявил Черняховский.

Статья с этими призывами широко разошлась и была опубликована на сайте парламентской партии – КПРФ. "Профессор МГУ призывает к политическим убийствам. Стоит ли удивляться, что чешское правительство взяло мэра Праги под охрану?" – пишет священник Андрей Кураев. А вот что думает об этих призывах политолог Александр Морозов:

Сообщение "Респекта" у многих комментаторов вызвало вопросы о рицине и активности российских спецслужб и платных троллей в Европе. Журнал Foreign Policy рассказывает о том, как, воспользовавшись пандемией, Россия пытается тайно повлиять на результаты выборов в Европе и США.

Радио Свобода обратилось за комментарием к трем бывшим сотрудникам советских и российских спецслужб, ныне живущим на Западе.

Подполковник госбезопасности Владимир Попов работал в Пятом управлении КГБ СССР, в отделах, которые курировали выезжающих за границу, творческие союзы и международное спортивное сотрудничество. Сейчас он живет в Канаде и написал сенсационную книгу воспоминаний "Заговор негодяев" о том, как советские спецслужбы во времена Андропова готовились к захвату власти.

Попов поступил на службу в КГБ в 1972 году, вскоре после того, как в Новочеркасске был отравлен Александр Солженицын. Писатель предполагал, что ему вкололи яд в магазинной давке. Специалист в области клинической токсикологии Евгений Лужников определил, что причиной тяжелой болезни Солженицына, тело которого покрылось страшными язвами, стал именно рицин. Солженицыну чудом удалось выжить.

Информация о подобных акциях доходила до подавляющего числа сотрудников ГБ точно так же, как и до всех советских граждан, – из сообщений западных СМИ

В сентябре 1978 года в Лондоне был убит болгарский диссидент Георгий Марков, сотрудник Би-би-си. Проходя по мосту Ватерлоо, он получил укол зонтиком. Дома Марков почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Но и в больнице не сразу обнаружили след от укола – микроскопическую ранку на бедре. Через четыре дня Марков скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стал рицин, который попал в организм вместе с крошечной пулькой. В архивах болгарской службы безопасности обнаружены документы за подписью первого секретаря ЦК болгарской компартии Тодора Живкова, в которых он награждает 14 сотрудников болгарской службы безопасности и одного советского сотрудника КГБ за убийство Маркова.

"Темы отравлений и других мероприятий, называемых на сленге ГБ "острыми чекистскими", не обсуждались, так как информация о подобных акциях была строго засекречена и знал об их подготовке и осуществлении крайне ограниченный круг лиц, – рассказывает Владимир Попов. – И как ни покажется это странным, информация о подобных акциях доходила до подавляющего числа сотрудников ГБ точно так же, как и до всех советских граждан, – из сообщений западных СМИ и воспринималась как провокационная пропаганда".

Владимир Попов напоминает о том, что в большинстве громких случаев политических убийств или покушений на убийства в путинские времена замешаны сотрудники ГРУ. Это и убийство Анны Политковской и Бориса Немцова в Москве, убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, отравление Скрипалей в Солсбери, покушение на Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Путин боится оставить Шойгу без присмотра

"Становится очевидной активность прежде всего военной разведки РФ за пределами страны. По моему убеждению, это является свидетельством политической активности министра обороны Шойгу с целью укрепления его позиций и претензий на роль преемника Путина. Шойгу, пожалуй, наиболее популярный политик в нынешней России. Возможно, опасаясь его влияния, Путин свои отпуска нередко проводит совместно с Шойгу, боясь оставлять его без присмотра", – говорит Владимир Попов. Именно по настоянию Шойгу в России было возбуждено уголовное дело о демонтаже пражского памятника Коневу.

К списку, предложенному бывшим офицером КГБ, следует добавить еще и покушение на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Информация о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию с пандемией коронавируса, появилась еще в конце февраля

28 апреля 2015 года Гебрев почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Похожие симптомы появились у его сына и у директора его компании. В январе 2020 года прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления Гебрева у его офиса были замечены предполагаемые сотрудники ГРУ, а в феврале опубликовала имена и фотографии трёх граждан России, которые обвиняются в покушении: Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова, в течение многих лет выезжавших за рубеж только по поддельным документам. Следователи идентифицировали на видеозаписях с камер на автостоянке отеля офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Он же, как считают следователи, прибыл в Британию вместе с "Бошировым" и "Петровым" перед отравлением Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года.

Истории отравлений Александра Литвиненко и Скрипалей общеизвестны, однако многие случаи внезапных смертей политэмигрантов из России или сотрудничавших с ними граждан других стран остались недорасследованными. В ноябре 2019 года вышла книга "Из России с кровью. Безжалостная кремлевская программа убийств и тайная война Путина с Западом". Ее автор – Хайди Блейк, глава отдела расследований портала BuzzFeed, предполагает, что миллионер Скот Янг, сотрудничавший с Борисом Березовским, и еще 13 человек, которые якобы покончили с собой или умерли от болезней, на самом деле были убиты.

Живущий в Великобритании бывший майор ФСБ Борис Карпичков рассказывает, что в 2007 году его самого пытались отравить в Новой Зеландии и он чудом выжил. Он не сомневается в том, что к сообщениям о готовящемся отравлении в Праге следует относиться серьезно.

В январе Путин открыто грозился заткнуть "рот тем, кто пытается переиначить историю"

"Мягко говоря "неадекватная" реакция российских властей на снос памятника Коневу меня не удивляет. Следует вспомнить недавние заявления Путина, когда он открыто грозился заткнуть "рот тем, кто пытается переиначить историю". Вполне реальная попытка отравления инициаторов демонтажа памятника могла быть задумана в качестве своего рода назидания. Информация о том, что российские спецслужбы в своей негласной деятельности могут использовать ситуацию с пандемией коронавируса и может быть применено отравляющее вещество, вызывающее симптомы, внешне сходные с распространившейся сейчас по всему миру заразой, появилась еще в конце февраля – начале марта, то есть за месяц до того, что случилось в Чехии", – напоминает Борис Карпичков.

Бывший офицер ФСБ разочарован тем, что спецслужбы Великобритании и других европейских стран с запозданием реагируют на подобные планы.

Спецслужбы западных стран не сделали правильных выводов ни после попытки отравления Скрипалей, ни после отравления Литвиненко, ни после убийства Глушкова

"Несмотря на то, что со дня отравления Скрипалей прошло уже более двух лет, на мой взгляд, мало что изменилось в подходе и оценке западных спецслужб по отношению к закордонной деятельности спецслужб РФ. Несмотря на помпезные многократные заявления, что как в деле отравления Скрипалей, так и в деле об убийстве Николая Глушкова вот-вот наметится значительный сдвиг, ничего по-настоящему не происходит. Несмотря на еще более серьезные обещания британских властей прекратить незаконную деятельность враждебных и, в первую очередь, российских спецслужб, практически ничего не сделано. Доклад о враждебной деятельности российских спецслужб в Британии, который премьер Джонсон обещал предать гласности во время последних выборов, так и не опубликован до сих пор. О чем тут вообще говорить, если, несмотря на заявленные после отравления Скрипалей "санкции" и высылку из страны значительной части сотрудников российского посольства в Великобритании, уже в конце 2019-го весь прежний состав российского посольства был по-тихому восстановлен до былого уровня с молчаливого согласия британского внешнеполитического ведомства! Мне вспоминаются циничные откровения, прозвучавшие во время одной из неформальных встреч несколько лет тому назад, еще до отравления Скрипалей. Я был по-настоящему шокирован, когда услышал из уст одного в ту пору высокопоставленного чина в английском Скотленд-Ярде, когда мы общались по поводу обстоятельств убийства Литвиненко, что, дескать, несмотря на значительно ухудшившиеся двухсторонние отношения с российскими "коллегами", сотрудничество с ними никогда не уменьшалось и не останавливалось. По моему глубокому убеждению, абсолютно никаких правильных выводов не было сделано спецслужбами западных стран – ни после попытки отравления Скрипалей, ни после отравления Литвиненко, ни после убийства Глушкова, ни после убийства Хангошвили", – полагает Борис Карпичков.

Бывший советский и российский разведчик Сергей Жирнов, живущий во Франции, в интервью Радио Свобода сказал, что относится к публикации журнала Respekt о планировавшихся в Праге отравлениях без всякого скепсиса.

"К такому выводу меня толкает не обывательский поиск несуществующих теорий заговора, а здравый смысл и чисто профессиональная логика спецслужб.

Если чешская контрразведка организовала утечку в СМИ истории с рицином, значит, такая история реально была. Слишком всё конкретно уж в этой утечке. Точно названо конкретное отравляющее вещество, точно определены конкретные объекты нападения, точно определены конкретные исполнители и курьеры. Для меня, как для эксперта-аналитика спецслужб, тут почти всё ясно.

Если чешская контрразведка организовала утечку в СМИ истории с рицином, значит, такая история реально была

Понимаете, у контрразведки часто есть очень серьёзная проблема с тем, что называется реализацией информации. Есть секретно добытая, в том числе с нарушением законов, оперативная информация, но юридически оформленных доказательств для суда нет, или недостаточно, или их нельзя предъявить, не расшифровав источник информации. При этом явно готовится опасное уголовное преступление, и нельзя медлить, подставляя людей под смертельную опасность.

Тогда спецслужбы идут на организацию утечек в прессу. Это не позволяет "красиво" и театрально схватить преступников за руку с поличным, но позволяет предотвратить уголовное преступление. Что, на мой взгляд, и произошло в Чехии.

Но, по-моему, пресса не совсем правильно или слишком буквально поняла чешскую контрразведку, подумав, что она как-то раскрыла курьера прямо при пересечении госграницы в аэропорту с рицином. Мне кажется, что всё было не совсем так. Ведь такие опасные ОВ перевозятся, как правило, в специальных, герметически закрытых контейнерах. Что не позволяет уловить летучие молекулы ОВ для их выявления с помощью улавливающих датчиков и сенсоров.

Сейчас идёт борьба с пандемией Ковида-19, и резко упал уровень загрузки транспорта. Все перемещения по миру и по Чехии легче установить и выявить. А путинским шпионам нельзя снизить уровень активности – от них из Кремля требуют постоянной работы и результатов. Более того, не исключено, что в Москве сочли, что в условиях, когда правительства и спецслужбы противника отвлечены на огромные медицинские и прочие проблемы, у них будет меньше сил и средств на борьбу с российскими шпионами. Отсюда и больший уровень активности, и больший уровень проколов.

Три пражских городских начальника вынуждены скрываться от потенциальных отравителей и убийц, а российский плебс ликует, требуя крови

Пражская история уже сыграла свою пропагандистскую роль, полезную Путину, несмотря на всю скандальную публичность и, казалось бы, явные негативные последствия для международной репутации путинской России. Путину просто наплевать на собственную репутацию, на репутацию страны и его режима вне страны. Иначе не существовало бы депутата Лугового, подозреваемого в убийстве и защищённого депутатским иммунитетом. Отсюда – дело Скрипалей накануне президентских выборов 2018 года, чтобы повысить тогдашний упавший рейтинг Путина. Оно отлично сработало внутри, хотя и принесло моральные потери для международной репутации России.

И новая история в Чехии – почитайте кровожадные отклики в "Одноклассниках" или на форумах "ВКонтакте" – только вызвала бурную реакцию одобрения накануне очередного майского "победобесия" и в условиях возможной критики ошибок и недоработок борьбы с пандемией Ковида-19. Три пражских городских начальника вынуждены скрываться от потенциальных отравителей и убийц, а российский плебс, возмущенный сносом советских памятников, ликует, требуя крови", – говорит Сергей Жирнов.

Несмотря на угрозы из Москвы и возбуждение уголовных дел, 30 апреля в Праге муниципальные власти установили мемориальную доску и памятник солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА), которые в мае 1945 года оказали помощь Пражскому восстанию. "300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите, и приводится цитата из книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" с вопросом, знали ли чехи, какие именно русские спасали город. Последние события придают этой фразе писателя, которого КГБ пытался отравить рицином, дополнительное измерение.