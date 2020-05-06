Замминистра обороны РФ о Сталине в храме: "Сталин вернул религию"

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов прокомментировал появление мозаичного панно с изображением Иосифа Сталина в строящемся в Подмосковье храме Вооружённых сил.
О мозаике, изображающей парад Победы, на которой есть портрет Сталина, стало известно в прошлом месяце.
В интервью изданию "Комсомольская правда" замминистра подчеркнул, что "Сталин – наш верховный главнокомандующий и председатель совета народных комиссаров", который "вынес на себе всю тяжесть войны" и "принимал самые ответственные решения".
По словам Картополова, "Сталин вернул религию", а потому мозаика уместна. Стыдиться же её, по его мнению, "велят какие-то господа из-за бугра".
Он также рассказал, что инициатором возведения храма Вооружённых сил был министр обороны Сергей Шойгу.
"Мы сидели у министра, и он говорит: "Приближается 75-я годовщина победы и надо в честь этой даты придумать что-то новое, чего ещё не было. Может быть храм?", – рассказал Картаполов о возникновении идеи.
- Главный храм Вооружённых сил России в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке планировали открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за карантинных мер в связи с эпидемией открытие храма перенесено на неопределённый срок.
- Мозаичные панно устанавливают в честь различных событий российской военной истории. На панно, посвящённом аннексии Крыма в 2014 году, первоначально было изображение президента Владимира Путина и других российских руководителей. После сообщений о негативной реакции Путина его решили заменить другим.
- Мозаика со Сталиным вызвала споры в православной среде. Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в частности, высказал мнение, что изображения Сталина в храме быть не должно. Открытое письмо патриарху Кириллу с просьбой убрать изображение Сталина написали также православные деятели, известные консервативными и монархическими взглядами. "Сталин был вождем политической партии, исповедовавшей воинствующее безбожие и развернувшей массовые антицерковные репрессии" - сказано в письме.
- Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.
- Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Великой Отечественной войны, в том числе выдуманных.
- Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.
- В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, включая Владимира Путина. Среди них и предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
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