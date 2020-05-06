Замминистра обороны РФ о Сталине в храме: "Сталин вернул религию"

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов прокомментировал появление мозаичного панно с изображением Иосифа Сталина в строящемся в Подмосковье храме Вооружённых сил.

О мозаике, изображающей парад Победы, на которой есть портрет Сталина, стало известно в прошлом месяце.

В интервью изданию "Комсомольская правда" замминистра подчеркнул, что "Сталин – наш верховный главнокомандующий и председатель совета народных комиссаров", который "вынес на себе всю тяжесть войны" и "принимал самые ответственные решения".

По словам Картополова, "Сталин вернул религию", а потому мозаика уместна. Стыдиться же её, по его мнению, "велят какие-то господа из-за бугра".

Он также рассказал, что инициатором возведения храма Вооружённых сил был министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы сидели у министра, и он говорит: "Приближается 75-я годовщина победы и надо в честь этой даты придумать что-то новое, чего ещё не было. Может быть храм?", – рассказал Картаполов о возникновении идеи.