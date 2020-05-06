Германия ослабляет карантинные меры. Начнутся матчи Бундеслиги

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии.
По словам Меркель, страна успешно преодолела "первую фазу" пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. "Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность", – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.
Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остаётся в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать "социальную дистанцию" в полтора метра.
Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги – пока без зрителей на трибунах. Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.
В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне, команды начинают тренировки. А вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут.
В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч заражённых коронавирусом. Умерли около 7 тысяч – процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в США. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жёсткие меры по обеспечению социального дистанцирования (в частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей).
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