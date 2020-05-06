Заключённый из ангарской колонии, где был бунт, умер в больнице

Один из заключённых исправительной колонии № 15 города Ангарск Иркутской области, где произошел бунт, умер после того, как его госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил правозащитник Павел Глущенко, сославшись на родственников погибшего.



По его словам, после бунта покалеченного заключённого перевезли в Воронеж, в местной больнице ему было назначено пять операций, но медики успели провести только одну. Во вторник умершего, имя которого Глущенко не назвал из-за нежелания родных предавать его огласке, похоронили. Известно лишь, что через месяц он должен был выйти на свободу.



Правозащитник пообещал, что будет настаивать на расследовании причин смерти осуждённого. Одно заявление с требованием провести проверку уже написал в Следственный комитет глава организации "Сибирь без пыток" Святослав Хроменков. Он подозревает, что травмы заключённый мог получить "в результате незаконного и необоснованного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в подавлении протеста в ИК-15".

Ранее содержащиеся в колонии заявляли о двух погибших в результате бунта: одного из них нашли повешенным на территории ИК, о причинах смерти другого ничего не сообщалось. ФСИН отрицала наличие погибших как таковых.