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Заключённый из ангарской колонии, где был бунт, умер в больнице

Пожар в колонии Ангарска

Один из заключённых исправительной колонии № 15 города Ангарск Иркутской области, где произошел бунт, умер после того, как его госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил правозащитник Павел Глущенко, сославшись на родственников погибшего.

По его словам, после бунта покалеченного заключённого перевезли в Воронеж, в местной больнице ему было назначено пять операций, но медики успели провести только одну. Во вторник умершего, имя которого Глущенко не назвал из-за нежелания родных предавать его огласке, похоронили. Известно лишь, что через месяц он должен был выйти на свободу.


Правозащитник пообещал, что будет настаивать на расследовании причин смерти осуждённого. Одно заявление с требованием провести проверку уже написал в Следственный комитет глава организации "Сибирь без пыток" Святослав Хроменков. Он подозревает, что травмы заключённый мог получить "в результате незаконного и необоснованного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в подавлении протеста в ИК-15".

Ранее содержащиеся в колонии заявляли о двух погибших в результате бунта: одного из них нашли повешенным на территории ИК, о причинах смерти другого ничего не сообщалось. ФСИН отрицала наличие погибших как таковых.

  • Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, пожаловавшись на регулярные издевательства и избиения.
  • В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
  • В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что бунт начался с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он, как утверждалось, госпитализирован с телесными повреждениями.
  • 15 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными, и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было.
  • Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
  • До сих пор неизвестно местонахождение 54 заключённых, участвовавших в бунте. Родственники и адвокаты считают, что во ФСИН "тянут время и ждут, пока у них заживут все травмы". Сообщалось, что бунтовщиков распределили по другим колониям, но по каким именно – информации также нет.

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