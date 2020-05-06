МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу российского Первого канала. Об этом сообщило белорусское телевидение вечером в среду.

Российское агентство РИА Новости обращает внимание на то, что это решение было принято после сюжета о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Белоруссии. "Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете – семь штук. Это перебор, господа", - сказал, комментируя решение властей, журналист телеканала "Беларусь 1".

Сайт tut.by со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза пишет, что комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла 6 мая 2020 года решение лишить аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина. О других членах съёмочной группы в публикации не говорится.

Кручинин - автор нескольких репортажей о коронавирусе в Белоруссии. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве заболеваемости коронавирусом и летальных случаев в Столбцах - отмечает tut.by.

Ранее сюжеты Первого канала о коронавирусе в Белоруссии критиковал глава МИД этой страны Владимир Макей.

В этих сюжетах, в частности, утверждалось, что власти Белоруссии недооценивают масштаб эпидемии и не принимают необходимых мер для борьбы с ней. Официальный Минск это отрицает.