"Утереть нос Путину". Лукашенко не отменяет Парад Победы

Александр Лукашенко заявил, что не может отменить 9 мая Парад Победы в Минске. "Люди скажут, что мы испугались", - сказал президент Беларуси. Тем временем пик эпидемии в стране до сих пор не пройден, по числу выявленных зараженных на миллион жителей Беларусь опережает все соседние государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 3 мая, заявил, что военный парад к 75-летию Победы в Минске пройдёт, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку "тысячи людей хотят, чтобы празднование состоялось".

Подумайте, что скажут люди



"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди, умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, -- скажут, что испугались", - заявил белорусский президент.

"Никого тащить на это мероприятие не надо". – продолжил Лукашенко. "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло".

Ранее петицию с просьбой отменить парад 9 мая в связи с опасностью распространения коронавируса подписали более 7 тысяч граждан Беларуси. Минобороны страны ответило, что эпидемиологическая обстановка благоприятна для проведения мероприятия, которое является важной частью программы боевой подготовки армии, и поэтому его нельзя отменить.

Кстати, отдельные российские депутаты и сенаторы , по словам белорусского президента, также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил Лукашенко.

Белорусский политический эксперт Пётр Кузнецов считает, что одним из основных мотивов решения Лукашенко всё-таки провести "парад во время чумы" остаётся желание получить поддержку и восхищение у российских "патриотов":

Лукашенко воспринимает это как часть своей президентской кампании с расчётом на реакцию российских патриотических кругов



- Великая Отечественная война - идеологическая основа режима Лукашенко. Все попытки этой власти выработать какую-то идеологию белорусского государства фактически провалились, они не придумали ничего нового, уникального и интересного. Вот почему для Лукашенко это политический вопрос, а в нынешних условиях ещё и внешнеполитический. Парад в Минске будет единственным и уникальным, и для Лукашенко это может стать мощным информационным месседжем для соответствующих кругов в Беларуси и России. Здесь будет использован момент, что "мы не отступаем перед коронавирусом; мы, как и в 1941 году, сражаемся и держимся". Я думаю, Лукашенко воспринимает это как часть своей президентской кампании с расчётом на реакцию российских патриотических кругов, - сказал Кузнецов.

Не менее важный политический мотив Лукашенко – "утереть нос Владимиру Путину, который из-за пандемии перенес парад в Москве на неопределенный срок” Так считает политолог Александр Класковский, руководитель аналитических проектов кампании информационной компании БелаПАН:

Минск и Москва конкурируют за то, что пафосно называют наследием Великой Победы



- Вообще на почве коронавируса заклятые союзники еще сильнее повздорили. Лукашенко отчихвостил Москву за одностороннее закрытие границы в марте. Посмеивался над тем, что российское руководство охватил "этот психоз". Обвинил Кремль в эгоизме на фоне коронавируса во время апрельской видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета. Вдобавок Минск и Москва в последние годы конкурируют за то, что пафосно называют наследием Великой Победы. Руководство Беларуси негласно притормозило использование георгиевских ленточек, заменив их бутоньерками в цветах официального флага своей страны. Лукашенко не в восторге от придуманного в России "Бессмертного полка", эта акция в Беларуси гасится — очевидно, власти рассматривают ее как проявление российской мягкой силы. Лукашенко подчеркивает, что у нас-де давно придуман свой формат — "Беларусь помнит". Также Лукашенко отмечал, что кому-то в России неймется приватизировать Великую Победу. Теперь вот появилась возможность взять реванш — провести парад на фоне его отмены в Москве, - сказал Класковский.

Кстати, и российские и китайские военные, которые принимали участие в парадах в Минске 9 мая в предыдущие годы, на этот раз отказались от такой чести.

Высказался Лукашенко 3 мая и про общую ситуацию с коронавирусом, заявив, -- "что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне". Наблюдатели сразу же напомнили, что 24 марта белорусский руководитель заявлял, что Беларусь находится на пике заболеваемости и предположил: "Выдержим до православной Пасхи -- значит, жить будем".

C тех пор количество инфицированных COVID-19 в стране увеличилось более, чем в 15 раз. Пик до сих пор не достигнут, и 3 мая Лукашенко поменял прогноз – "Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся".

На 3 мая в Беларуси, которая не вводила существенные карантинные меры, зарегистрировано 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, умерло 99 (по официальным данным). Беларусь обошла по количеству заболевших Польшу, в которой населения в четыре раза больше. По числу выявленных зараженных на миллион жителей Беларусь опережает все соседние государства.