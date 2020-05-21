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Лицом к событию. Зеленский на фоне "целлулоидного Путина"

Лицом к событию. Зеленский на фоне "целлулоидного Путина"
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Лицом к событию. Зеленский на фоне "целлулоидного Путина"

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Российская пропаганда вернулась к теме Украины с удвоенным злорадством. Пресс-конференция Владимира Зеленского стала поводом для насмешек и издевательств гостей федеральных студий. Впрочем домашнее экспертное и медийное сообщество тоже не слишком щадит  своего президента. И только избиратели, судя по опросам, сохраняют ему верность. Что перетянет в конечном счете - критический шквал или поддержка избирателей? В гостях украинские журналисты и политологи: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Александр Харебин.

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