Лицом к событию. Зеленский на фоне "целлулоидного Путина"

Российская пропаганда вернулась к теме Украины с удвоенным злорадством. Пресс-конференция Владимира Зеленского стала поводом для насмешек и издевательств гостей федеральных студий. Впрочем домашнее экспертное и медийное сообщество тоже не слишком щадит своего президента. И только избиратели, судя по опросам, сохраняют ему верность. Что перетянет в конечном счете - критический шквал или поддержка избирателей? В гостях украинские журналисты и политологи: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Александр Харебин.