Время Свободы: Навальный:"Перед "обнулением" власть будет насиловать сознание россиян"
Алексей Навальный призывает не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, а если заставят – сказать поправкам «нет»***Министерство обороны в спешном порядке разворачивает госпитали для больных коронавирусом рядом с крупнейшим в России золотодобывающем комбинатом в Красноярском крае***Академику Андрею Сахарову сегодня исполнилось бы 99 лет
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