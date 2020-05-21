Время Свободы: Навальный:"Перед "обнулением" власть будет насиловать сознание россиян"

Алексей Навальный призывает не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, а если заставят – сказать поправкам «нет»***Министерство обороны в спешном порядке разворачивает госпитали для больных коронавирусом рядом с крупнейшим в России золотодобывающем комбинатом в Красноярском крае***Академику Андрею Сахарову сегодня исполнилось бы 99 лет