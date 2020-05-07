Доклад ООН: "ЧВК Вагнера" разместила в Ливии до 1200 бойцов

Более одной тысячи наёмников российской "частной военной компании Вагнера" могут поддерживать наступление командующего Ливийской национальной армией, мятежного генерала Халифы Хафтара в Ливии. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на доклад, представленный Комитету по санкциям Совета безопасности ООН в отношении Ливии.

"Группа экспертов выявила присутствие наёмников из "ЧВК Вагнера" в Ливии с октября 2018 года", - приводит выдержки из неопубликованного доклада агентство AFP. Их численность, на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений, оценивается авторами доклада в диапазоне от 800 до 1200 человек. Российские наёмники оказывают техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и "в операциях влияния", утверждают составители доклада.

В Ливии идёт гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке , который поддерживает Хафтара. Сам Хафтар пользуется поддержкой России, Объединённых Арабских Эмиратов и Египта. О присутствии в Ливии российских наёмников говорят как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме того, на вооружении армии Хафтара есть самолёты Су-27, которые невозможно было купить без одобрения России, отмечал бюллетень Intelligence online.

С весны 2019 года Хафтар пытается захватить Триполи. В конце апреля правительство национального согласия Ливии обвинило российских наёмников из "ЧВК Вагнера" в применении химического оружия в Триполи.

Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии "и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".