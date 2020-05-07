Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан полицией

Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, к которому в четверг утром вновь пришли с обыском, задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщают агентства со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.

По сообщению ТАСС, Воронцова подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского "за нераспространение фотографий личного характера".

Как сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, Воронцова доставили в главное следственное управление МВД по Москве. Какую меру пресечения для него будут просить, пока не сообщалось

Об обыске Воронцов ранее написал в своем телеграм-канале. Дверь полицейским Воронцов не открыл, поэтому её пилили болгаркой, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В середине апреля у Воронцова уже проходил обыск, после которого его увезли на допрос. Тогда следственные действия были связаны с уголовным делом по факту распространения ложной информации о коронавирусе. По этой статье Воронцову грозит до трех лет лишения свободы либо штраф до 700 тысяч рублей.

2 апреля в паблике "Омбудсмен полиции" появилась статья, в которой говорилось, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболело коронавирусной инфекцией, заставляют делать утреннюю зарядку.

"Омбудсмен полиции" неоднократно публиковал материалы как о нарушениях прав полицейских, так и о злоупотреблениях со стороны полиции.