В Красноярске задержан бизнесмен Анатолий Быков

В Красноярске задержан предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков. Его подозревают в организации заказных убийств в в 1994 году. Об этом сообщают источники "РИА Новости" и ТАСС. Собеседник РБК, близкий к ФСБ подтвердил задержание.

В настоящее время следователи при поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии проводят обыски по местам проживания Быкова. Возбуждено уголовное дело.

По данным источников, Быков подозревается в организации заказного убийства членов ОПГ Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Показания на него якобы дал находящийся в заключении член преступной группировки Владимир Татаренков по кличке Татарин.

В середине апреля полиция Красноярского края задержала помощника Анатолия Быкова Алексея Талюка, которому инкриминируется покушение на мошенничество, сообщает "Коммерсантъ".

Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова , известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.

Одним из совладельцев КрАЗа в те годы был и покончивший с собой на этой неделе глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов. Как рассказал Босов изданию Forbes, в 1995 году Быков, узнавший о готовившемся Татаренковым покушении на него, Владимира Лисина и Олега Дерипаску, якобы велел всё отменить.

С 1997 года Быков регулярно избирался в законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями. В прессе он фигурировал как «самый авторитетный человек в Красноярском крае», известный также по кличкам Толя Бык и Челентано, пишет "Коммерсантъ".