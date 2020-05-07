Полковник ФСБ получал по €100 тыс в месяц за покровительство банку

Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрий Фролов, подозреваемый в мошенничестве, за шесть лет получил от небольшого банка "Кредитимпэкс" более 87 миллионов рублей. О новых обстоятельствах дела Фролова пишет "Коммерсантъ".
По версии следствия, в 2007-м году к Фролову, который в то время осуществлял банковский надзор, обратились представители банка "Кредитимпэкс", заподозренного в проведении "сомнительных операциий". Фролов согласился покровительствовать банку за 0,1 процент в валюте в месяц от операций с "ненадлежащими контрагентами". Следственный комитет считает, что каждый месяц банкиры передавали полковнику ФСБ от 100 до 150 тысяч евро в кафе «Кофемания» и в других заведениях.
По информации издания, показания на Фролова дал его бывший подчиненный Кирилл Черкалин. Фролов отрицает вину.
- Бывшие сотрудники управления "К" (финансовая контрразведка) Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.
- ЦБ отозвал лицензию у "Кредитимпэкса" в мае 2014 года. Ранее выяснилось, что только в 2013 году банк провел сомнительные операции на сумму более 13 миллиардов рублей.
- Дмитрия Фролова уволили из ФСБ в июле 2013 года в связи с утратой доверия — тогда "Новая газета" обнаружила у семьи полковника незадекларированную недвижимость за рубежом.
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