Полковник ФСБ получал по €100 тыс в месяц за покровительство банку

Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрий Фролов, подозреваемый в мошенничестве, за шесть лет получил от небольшого банка "Кредитимпэкс" более 87 миллионов рублей. О новых обстоятельствах дела Фролова пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, в 2007-м году к Фролову, который в то время осуществлял банковский надзор, обратились представители банка "Кредитимпэкс", заподозренного в проведении "сомнительных операциий". Фролов согласился покровительствовать банку за 0,1 процент в валюте в месяц от операций с "ненадлежащими контрагентами". Следственный комитет считает, что каждый месяц банкиры передавали полковнику ФСБ от 100 до 150 тысяч евро в кафе «Кофемания» и в других заведениях.

По информации издания, показания на Фролова дал его бывший подчиненный Кирилл Черкалин. Фролов отрицает вину.