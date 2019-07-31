"Проект": офицеры ФСБ "крышевали" российские банки

Высокопоставленные офицеры ФСБ и менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов участвовали в различных схемах контроля над целым рядом российских банков. Это утверждается в совместном расследовании сайтов "Проект" и The Bell.

О так называемом "крышевании" банков со стороны офицеров ФСБ рассказал, в частности, бывший совладелец финансовой группы "Лайф" Александр Железняк, ныне живущий за границей. По его словам, недавно арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин в 2014 году настаивал на назначении вице-президентом Пробизнесбанка, входившего в группу "Лайф", бывшего офицера ФСБ и на последующем переводе части активов банка структуре, подконтрольной высокопоставленным сотрудникам спецслужб и генпрокуратуры.

Железняк дал показания об этом под присягой в США. Как он утверждает, отзыв лицензии у Пробизнесбанка в 2015 году был напрямую связан с отказом участвовать в предложенных офицерами ФСБ схемах обналичивания средств.

Как следует из расследования "Проекта", офицеры так называемого управления "К" (банковского управления) ФСБ, в котором служил Черкалин, получали от банков или проценты за обналичивание денежных средств, или фиксированные суммы. Для обеспечения этого в руководство банков вводились бывшие офицеры ФСБ или КГБ в отставке, которых называли "подкрышниками". Перевозку наличных, как утверждают собеседники "Проекта" из банковской сферы, обеспечивали сотрудники спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел".

"Проект" приводит свидетельства и других бывших банкиров, которые в той или иной мере подвергались давлению со стороны офицеров ФСБ, а также рассказывает о так называемых "обнальщиках" - банкирах, сотрудничавших с ФСБ. В их числе называются имена Евгения Двоскина, которого информагентство Bloomberg называло "ключевой фигурой в обналичке", и бывшего совладельца "Кредитимпэксбанка" Алексея Куликова, осуждённого за мошенничество. Утверждается, что этот банк, активный в сфере обналичивания средств в 2000-е годы, также контролировали офицеры ФСБ.

Утверждается также, что банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, - его сотрудники предлагали "покровительство" руководителям российских банков за финансовое вознаграждение. Об этом применительно к Черкалину рассказал, в частности, бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.

Отдельная часть расследования посвящена деятельности Агентства страхования вкладов, в частности его бывшего замглавы Валерия Мирошникова, знакомого Черкалина. Сразу после задержания Черкалина Мирошников покинул Россию, после чего был отправлен в отставку. Живущий также за рубежом бывший банкир Сергей Пугачёв обвиняет Мирошникова в вымогательстве у него 350 млн долларов. В преступной деятельности обвиняет Мирошникова и Железняк.

По данным "Проекта", семье Мирошникова принадлежит дорогостоящая недвижимость в Москве и Подмосковье стоимостью, по оценкам, около 1 млрд рублей.

Арест Черкалина источники "Проекта" связывают с "внутривидовой борьбой" в российских спецслужбах - в том числе и борьбой за кресло будущего директора ФСБ.