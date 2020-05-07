Самоубийство миллиардера. Кто такой Дмитрий Босов

6 мая стало известно о самоубийстве Дмитрия Босова - предпринимателя, входившего в сотню самых богатых людей России. Forbes оценивал его состояние в 1,1 миллиард долларов.

Следственный комитет подтвердил, что тело Босова было обнаружено в ночь на среду в его доме в подмосковном посёлке Усово. Рядом лежал пистолет Glock 19 gen 4. По ряду сообщений, речь идёт о наградном оружии, выданном МВД самопровозглашённой Абхазии.

Первая сотня Forbes

Босов недавно вошёл в первую сотню российского Forbes и на момент своей гибели занимал в ней 86-е место. Ему было 52 года.

"Трагически погиб основатель группы „Сибантрацит“ Дмитрий Босов, — заявила 6 мая группа компаний „Аллтек“, в которую входит „Сибантрацит“". В некрологе говорится, что Босов был "выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надёжным партнёром, чутким и преданным другом".

Гранатомётчики в засаде: "Дерипаску, Лисина и Босова спасло чудо"

Босов уроженец Барнаула, учился в Москве в государственном техническом университете имени Баумана. Бизнесом в сфере полезных ископаемых занялся в начале 1990-х. Во второй половине 1990-х стал управляющим московского офиса Trans World Group братьев Льва и Михаила Черных. Эта группа, как пишет The Bell, фактически контролировала большинство крупных российских металлургических заводов. В 1997 году Босов стал владельцем 20 процентов акций крупнейшего в России Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), за активы которого в 90-е годы велись так называемые "алюминиевые войны", в ходе которых совершались заказные убийства.

Forbes, в частности, недавно - со ссылкой именно на Босова - писал о несостоявшемся заказном убийстве ставших впоследствии крупнейшими предпринимателями Олега Дерипаски и Владимира Лисина (и самого Босова, который находился с ними в машине):

В 1995 году в России могло стать на двух будущих миллиардеров меньше. В разгар „первой алюминиевой войны“ Владимир Лисин вместе со своим подчиненным Олегом Дерипаской ехал на автомобиле на собрание акционеров Ачинского глиноземного комбината. В засаде их поджидали гранатометчики — покушение заказал бизнесмен, известный в определенных кругах как Татарин. Будущих участников списка Forbes спасло чудо. О покушении в последний момент узнал другой крупный бизнесмен Анатолий Быков, бывший одним из акционером Красноярского алюминиевого завода. И якобы велел все отменить. Татарин был вынужден подчиниться.

Кто именно был предполагаемым заказчиком, Босов не сообщил. Татарин (Владимир Татаренков) впоследствии был осуждён по обвинению в организации заказных убийств, а сутки спустя после самоубийства Босова в Красноярске был задержан его бывший бизнес-партнёр Быков, на которого Татаренков якобы дал показания. Фамилия Босова в связи с задержанием Быкова официально не упоминалась.

Чем занимался Босов

В 2000 году Босов продал свой пакет КрАЗа Борису Березовскому и Роману Абрамовичу (впоследствии завод стал основным активом "Русала" Олега Дерипаски). С партнёрами он создал группу "Аллтек", которую возглавлял до самой смерти. Одним из главных её активов впоследствии стала компания "Сибантрацит", которая позиционирует себя как крупнейший в мире производитель и экспортёр антрацита Ultra High Grade, а также ведущий в России производитель металлургических углей. "Аллтек" занимался также проектом "Печора СПГ" (разработка газовых месторождений в Ненецком АО), девелопментом и менеджментом недвижимости (группе принадлежит, в частности, арт-кластер ARTPLAY, где расположен крупнейший в России Мультимедийный выставочный центр).

"Сибантрацит" также стал главным спонсором Ночной хоккейной лиги, в матчах которых участвует президент Владимир Путин и другие российские руководители. Босов также возглавлял попечительский совет новосибирского хоккейного клуба "Сибирь".

Сосед Путина, партнёр Березовского

В интервью "Ведомостям" в 2008 году Босов рассказал о том, что является соседом Путина - его дом в Усово, приобретённый в 2002 году, расположен на соседней улице с резиденцией президента. Также в этом интервью он описал свои отношения с Борисом Березовским и другими представителями крупного бизнеса 1990-х годов. Босов не скрыл, что встречался в Лондоне с опальным Березовским, но при этом заявил, что Березовский потерял представление о реалиях российской жизни.

Анонимные телеграм-каналы называли Босова возможным скрытым инвестором газеты "Ведомости". Её нынешнего совладельца Демьяна Кудрявцева в 2008 году в том же интервью "Ведомостям" он называл своим другом, с которым он имел совместный бизнес (интернет-компания „Сити-лайн“, одним из инвесторов которой был Березовский). Утверждалось, в частности, что именно Босов финансировал выкуп Демьяном Кудрявцевым "Ведомостей" у прежних владельцев. Сам Кудрявцев подтверждал The Bell, что Босов одалживал ему деньги на покрытие убытков "Ведомостей", но, по его словам, речь шла об относительно небольшой сумме, которая впоследствии была возвращена Босову. Сейчас "Ведомости" также находятся в фазе продажи, сделка пока не завершена, её окружают многочисленные скандалы, в том числе в связи с редакционной политикой издания - большинство журналистов газеты обвиняет и.о. главного редактора Андрея Шмарова в цензуре.

Проблемы накапливались

В последние 2 года СМИ неоднократно сообщали о различных проблемах, с которыми сталкивается Босов и его бизнес. Их перечисляет, в частности, The Bell.

Весной 2019 года ФСБ возбудила уголовное дело против руководства Арктической горной компании — дочерней компании "Востокугля". Этой компанией Босов владел совместно с партнером и членом совета директоров "Сибантрацита" Александром Исаевым. Компанию заподозрили в незаконной добыче угля. В результате феврале 2020 года "Востокуголь" выставил проект по добыче угля на Таймыре на продажу.

Совсем недавно, в апреле 2020 года, произошёл громкий разрыв Босова с Исаевым. Он был отрправлен в отставку со всех постов в структурах Босова. "Сибантрацит" назвал причиной этого "вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ". Исаев, в свою очередь, как пишет Тайга.инфо, подал иск на Босова в арбитраж Москвы, настаивая на том, чтобы с сайтов компаний удалили обвинения.

В конце апреля 2020 года был заморожен крупнейший инфраструктурный проект, который собирался реализовать "Аллтек" Босова, — вторая очередь Северомуйского тоннеля на БАМе. В результате "Аллтек" должен был получить преференции при переправке угля по БАМу. Заморозку проекта объяснили эпидемией коронавируса.

Интерес федеральных агентов

Наконец, в начале мая Forbes писал о том, что на Босова подал в суд бывший гендиректор американской компании по выращиванию легальной марихуаны Genius Fund Group ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи, он обвинил Босова в нарушении трудового законодательства. Как утверждается в иске, содержание которого пересказывает Forbes, Босов вовсе не был пассивным инвестором — с осени 2018 по май 2019-го он жил в США и участвовал в повседневном управлении компанией. Он даже приобрёл дом в Беверли-Хиллз за $30 млн, однако в апреле 2019-го американские визы Босова и его супруги были аннулированы. Утверждалось также, что его несколько раз опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР, а осенью 2019-го с ним в Риме несколько часов беседовали федеральные агенты. Сам Босов назвал изложенные в иске факты не соответствующими действительности. ФБР не давала каких-либо комментариев.

В выступающих с прокремлёвских позиций телеграм-каналах также утверждалось, что Босов мог быть связан с бывшим министром Михаилом Абызовым, ныне находящимся в СИЗО по делу о мошенничестве. Представители "Сибантрацита" отрицали какую-либо связь Абызова с компанией, однако после самоубийства Босова в телеграме вновь активно пишут о его возможных связях с экс-министром (после сообщений о задержании Быкова добавились и посты о предполагаемой связи Босова с Быковым).

Причины самоубийства Босова остаются неизвестными. О предсмертной записке не сообщалось. "Он был человеком активным, эмоциональным, делал разные бизнесы, все время с кем-то враждовал, мирился, ссорился. Но не было ничего такого, что могло бы толкнуть его на такой шаг — я не знаю, банкротства или маржин колла. В последние дни у него было обычное настроение. Он не лежал в депрессии, не уходил в запой", — рассказал "Медузе" близкий знакомый Босова.