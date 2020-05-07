В Твери сняли мемориальные доски в память о расстрелянных поляках

В Твери со стены здания Тверского медицинского университета 7 мая сняли две мемориальные доски в память о расстрелянных поляках, захороненных в Медном, и других жертвах НКВД в бывшей Калининской области. Об этом сообщили гражданский активист Артём Важенков и журналист Максим Новиков. Важенков опубликовал в фейсбуке фото демонтажа мемориальных досок.

По информации Радио Свобода, доски снял лично глава местного отделения НОД Максим Кормушкин вместе с охранником университета. На каком основании они это сделали, и какой будет судьба досок - пока не известно.

Как пишет сайт "Тверьград", снятие табличек связано с представлением прокуратуры Центрального района Твери, вынесенным осенью прошлого года. "Требование прокуратуры было исполнено в канун Дня Победы" - пишет издание.

Прокуратура, по её утверждениям, провела проверку и выяснила, что в решении исполкома Тверского горсовета от 9 сентября 1991 года об установке доски указан неточный адрес улица Советская, дом 2, вместо дома 4, где закреплена доска. Прокуратура не нашла подтверждений тому, что поляков—узников Осташковского лагеря расстреливали по адресу Советская, 4, то есть в здании медицинского университета.

Международное общество "Мемориал" не согласно с этим решением. Руководитель польской программы международного общества «Мемориал» Александр Гурьянов ранее сообщал “Ъ”, что поляков расстреливали в здании калининского областного управления НКВД, в котором теперь размещается Тверской медицинский университет. Кроме того, доска была установлена не только в память о людях, расстрелянных непосредственно в здании. На мемориальном кладбище "Медное" в Тверской области захоронены 6295 поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года по так называемому Катынскому делу.

Демонтаж досок 7 мая "Мемориал" пока не комментировал.