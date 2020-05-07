The Bell: реформу МГУ проведут для преемника Садовничего

Реформа МГУ позволит ректору Виктору Садовничему установить полный контроль над факультетами и подготовить структуру управления МГУ для своего преемника, пишет The Bell со ссылкой на материалы реформы и источников в университете.

На основе существующих 42 факультетов и более 20 институтов МГУ будет создано 14 школ, из них шесть — естественно-научные, четыре — социальных наук и еще четыре — гуманитарных. Выборные деканы факультетов станут руководителями направлений в рамках научных школ, а сами школы возглавят новые руководители, принцип назначения которых пока непонятен. Изменится и учебный процесс: студент будет поступать не на конкретный факультет, а в школу, и первые два курса учиться по общим курсам в ней. Только после этого он должен будет выбрать конкретное направление внутри школы и еще два года изучать дисциплины профессионального блока.

Объединить факультеты предлагал еще в начале 2019 года Владимир Путин, но реформа стала сюрпризом для чиновников от образования. Объявляя о реформе, Виктор Садовничий отсылает к новой программе развития МГУ до 2030 года, которая будет утверждаться осенью, но в черновике документа есть только общие фразы об объединении.

Опрошенных The Bell преподавателей МГУ смущает принцип слияния факультетов и конкретные предложения. В составе новых научных школ классические факультеты будут объединены с новыми, "коммерческими". Это делается, чтобы остановить снижение внебюджетных доходов МГУ и стимулировать набор студентов-платников. Но такое объединение наверняка скажется на научных и образовательных стандартах, опасаются они.

Главной целью реформы собеседники The Bell называют повышение управляемости и контроля ректора над факультетами. Сейчас деканов тайным голосованием выбирают ученые советы факультетов: это закреплено и в уставе МГУ и даже в Трудовом кодексе. Ректорат может влиять на выборы только неформально или путем прямых нарушений устава. Это приводит к скандалам: в 2013 году Виктор Садовничий отменил результаты выборов на юрфаке после того, как действующий декан проиграл своему сопернику, и преподаватели факультета безрезультатно жаловались на ректора Дмитрию Медведеву. Про руководство научных школ ни в уставе МГУ, ни в законах ничего нет.

Еще одной причиной собеседники The Bell называют необходимость передачи дел будущему преемнику 80-летнего Виктора Садовничего, который возглавляет университет уже 27 лет. В 2019 году для его переназначения на шестой срок Госдуме пришлось принимать специальный закон. Полномочия Садовничего были продлены, у него, по крайней мере формально, есть еще пять лет, но в ноябрьском интервью "Ведомостям" ректор и сам рассуждал о потенциальном преемнике.