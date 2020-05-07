Польша проголосует на выборах президента по почте

Сейм Польши одобрил закон о голосовании на выборах президента по почте из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее на законопроект было наложено вето Сената. Однако нижней палате парламента удалось его преодолеть.

Сейм принял закон о голосовании по почте 6 апреля. Спустя месяц документ отклонил Сенат и вернул в нижнюю палату парламента. Для преодоления вето Сената в Сейме должны были проголосовать большинство депутатов. Теперь закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Первый тур президентских выборов был назначен на 10 мая. Однако из-за эпидемии коронавируса голосование перенесли. По предварительным данным, оно может состояться в июне.

По официальным данным, в Польше зафиксировано около 15 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Умерло более 700 пациентов.