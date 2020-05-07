Обвиняемым по делу "Нового величия" продлили меру пресечения

Люблинский районный суд Москвы в четверг постановил продлить меру пресечения всем обвиняемым по делу "Нового величия" до 17 августа. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.

Четверо обвиняемых остаются в СИЗО. Это Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и рекомендацией Верховного суда во время эпидемии отправлять подозреваемых в СИЗО только в исключительных случаях.

Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин остаются под домашним арестом.

Заседание суда по делу "Нового величия" несколько раз переносилось из-за болезни судьи. Судебное следствие уже завершено, предстоят прения сторон и приговор. Сообщается, что прения назначены на 19 мая.

Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Группу молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества. В основу обвинения легли показания информатора Руслана Д., который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора.

Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", рассказывал о пытках после задержания.

Двух предполагаемых членов сообщества, признавших вину, судили в особом порядке. Позднее Павел Ребровский, который получил 2,5 года заключения, отказался от своих показаний, его приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.