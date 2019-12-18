Ключевые обвиняемые по делу "Нового величия" дали показания в суде

В Люблинском суде Москвы, где слушается дело так называемого экстремистского сообщества "Новое величие", обвиняемые в участии в нём Анна Павликова и Руслан Костыленков дали подробные показания.

Павликова рассказала, что на момент знакомства с остальными обвиняемыми по делу работала ветеринаром, свободного времени у неё почти не было, и поэтому она решила найти себе друзей через интернет. Познакомившись в телеграме с группой подростков, она начала встречаться с ними, но на этих встречах, по словам Павликовой, политика почти не обсуждалась.

Однако затем в чате появился некий "Руслан Д", на показаниях которого строится обвинение по делу "Нового величия", и предложил снять для встреч офис. Другие участники компании заявили, что у них нет на это средств. Тогда Руслан сам оплатил аренду, сказав, что у него большая зарплата и ему не жалко денег.

Лично Павликова познакомилась с Русланом Д. уже на одной из встреч в офисе. При этом она утверждает, что приезжала туда "просто потусоваться", никаких разговоров о политике ни с кем не вела и не принимала участие в создании устава и политической программы "Нового величия", о существовании которого не подозревала.

Именно в офисе, по словам Павликовой, Руслан Д. заявил ей, что записал её в какой-то "верховный совет", после чего обвиняемая решила больше не участвовать во встречах, однако Руслан Д. уговорил её вернуться. Позже он попросил Павликову "соблазнять новых членов, чтобы они приносили деньги", и тогда обвиняемая окончательно вышла из компании, решив, что будет общаться только со своей подругой детства Марией Дубовик и Русланом Костыленковым, с которым успела подружиться.

После этого, 15 марта 2018 года, домой к Павликовой, которой на тот момент было всего 17 лет, ворвались "люди в масках и с автоматами". Они провели обыск и увезли её на допрос, где под угрозами заставили подписать "какие-то бумаги". Павликова отметила, что целый день была без еды и воды, а допрашивающие её оперативники вели себя очень жёстко. По её словам, она стала свидетелем, как в тот же день избили привезённых на допрос Руслана Костыленкова и ещё одного обвиняемого Павла Ребровского. Павликова отметила, что ранее "видела такое только в фильмах".

Отдельно она подчеркнула, что не признаёт свою вину и не понимает, почему ей вообще предъявлено обвинение. "Если бы не Руслан Д, я бы здесь не находилась", – резюмировала Павликова.

Затем в суде выступил Руслан Костыленков, которого следствие считает одним из руководителей "Нового величия". Он рассказал, что в сентябре 2017 года установил себе мессенджер телеграм и подписался на несколько политических каналов и чатов. В одном из них обсуждалось, чем можно помочь людям, задержанным на митинге в Москве. Тогда Костыленков предложил собрать для них передачу, которую сам же и отвёз в спецприёмник.

После этого, по словам обвиняемого, он несколько раз встречался с участниками чата – в "Макдональдсе", в баре Killfish и кафе "Му-му". На одной из этих встреч присутствовал Руслан Д., который, как рассказал Костыленков, похвастался зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц, сообщил, что работает в группе компаний ПИК, а потому разбирается в недвижимости. Он предложил найти помещение для более постоянных встреч, и в результате сам снял в районе метро "Братиславская" "обычную квартиру, переделанную под школьный класс с партами". В этом помещении прошли ещё несколько встреч, на которых Руслан Д. заявил о создании движения, вручил всем устав, который написал сам, а позднее предложил "купить взрывчатку и оружие". Костыленков, по его словам, отказался.

При этом видеозаписи со встреч, на которых Руслан Д. произносил экстремистские речи, не были представлены в суде, хотя у следствия, как утверждает Костыленков, они есть.

Также Костыленков рассказал о своём задержании, которое прошло в день его 25-летия, 15 марта 2018 года. По его словам, сотрудники правоохранительных органов, ворвавшись к нему в квартиру, сразу же начали его избивать, а затем, надев на него наручники, душили пакетом и несколько раз ставили на "растяжку". После этого они включили камеру и заставили Костыленкова дать под запись признательные показания. Обвиняемый отметил, что смог заучить и произнести нужный оперативникам текст только с двадцатого дубля. Затем его увезли в Следственный комитет.

В конце выступления Костыленков ещё раз подчеркнул, что не признаёт вину, добавив, что показания, которые дал на него ещё один обвиняемый по делу "Нового величия", Рустам Рустамов, являются "полной ложью". Ранее Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение и получил в итоге условный срок.

Следующее заседание по делу "Нового величия" пройдёт в четверг, 19 декабря.