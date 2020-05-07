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Правительство поручило МВД разобраться с домашним насилием во время изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо руководителям шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Об этом рассказала РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина. Информацию подтвердили в секретариате Голиковой. В конце апреля она в составе группы парламентариев отправила Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия.

Распоряжение Голикова направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минтруда Антону Котякову, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и Роспечати Михаилу Сеславинскому. В нем она потребовала проработать обращение депутатов и проинформировать их о результатах. Если это окажется нужным, ведомства должны внести соответствующие предложения в правительство.

Домашнее насилие: вторая эпидемия после COVID-19
Домашнее насилие: вторая эпидемия после COVID-19

Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием. В обращении они отмечали рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Еще до введения режима повсеместной самоизоляции, в марте 2020 года, количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. По мнению авторов письма, из-за вынужденной изоляции граждан число случаев домашнего насилия в России вырастет еще сильнее, причем в каждой проблемной семье такие случаи могут становиться все тяжелее.

Депутаты предлагали принять меры для борьбы с домашним насилием:

  • увеличение числа убежищ для жертв,
  • отмена ответственности для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений,
  • наложение на полицию обязательства по немедленному реагированию на сообщения о случаях насилия в семье.

5 мая, о проблеме домашнего насилия говорила и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она привела в пример данные некоммерческих и правозащитных организаций, согласно которым количество случаев насилия в семье с 10 апреля выросло в 2,5 раза. Вслед за депутатами она предложила отменить обязательные пропуска для пострадавших женщин, чтобы обеспечить им свободный доступ в кризисные центры и правоохранительные органы.

  • Власти уже пытались принять некоторые меры для защиты пострадавших от домашнего насилия женщин в сложившихся условиях. Еще в конце марта правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев, рекомендовала губернаторам подумать о поддержке некоммерческих организаций, ведущих борьбу с семейным насилием, и создании новых кризисных центров для женщин. Полицейским в регионах предписали заняться информированием жертв о подобных центрах помощи. Однако, обращала внимание Оксана Пушкина, реальные меры по итогам этого решения не были приняты.

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