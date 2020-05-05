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Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза с середины апреля

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова

Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза с 10 апреля, заявила в интервью РИА “Новости” уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Почему именно эта дата выбрана как точка отсчёта — не уточняется.

Если в марте сообщений о случаях насилия в семье было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, — уточнила Москалькова, сказав, что получает данные от журналистов и некоммерческих организаций. Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили о поступающих к ним обращениях от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией и о просьбах о помощи в период ограничений.

  • В начале апреля о росте домашнего насилия в условиях карантина и режима самоизоляции заявил в видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В заявлении Европарламента утверждалось, что в странах ЕС количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина.
  • В апреле авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой принять срочные меры по защите жертв домашних конфликтов во время пандемии.

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