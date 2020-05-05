Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза с 10 апреля, заявила в интервью РИА “Новости” уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Почему именно эта дата выбрана как точка отсчёта — не уточняется.

Если в марте сообщений о случаях насилия в семье было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, — уточнила Москалькова, сказав, что получает данные от журналистов и некоммерческих организаций. Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили о поступающих к ним обращениях от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией и о просьбах о помощи в период ограничений.