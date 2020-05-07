Мосгорсуд продлил до 13 августа домашний арест Майкла Калви

Мосгорсуд продлил до 13 августа срок домашнего ареста основателю ивестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и еще пятерым обвиняемым по делу о растрате.

Тем самым суд удовлетворил в четверг ходатайско следствия в отношени Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

В фонде Baring Vostok заявили, что не сомневаются в невиновности Калви и его коллег, а также выразили недоумение в связи с продлением домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует РБК.

Дело против основателя Baring Vostok возбудили в феврале прошлого года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в два с половинйо миллиарда долларов - в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Сам Калви в суде называл обвинения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.