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Время Свободы: "Кадыров сам нарушал собой установленный карантин"

Время Свободы: "Кадыров сам нарушал собой установленный карантин"
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Время Свободы: "Кадыров сам нарушал собой установленный карантин"

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Южная Америка становится эпицентром распространения коронавирусной инфекции***СМИ сообщают о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус***Движение «Весна» и студенческий профсоюз «Преобразование» запустили проект правовой поддержки студентов, которых заставляют работать с больными COVID-19 .

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