Основателя "Омбудсмена полиции" обвиняют в вымогательстве

Основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 000 рублей у бывшего полицейского. Об этом сообщает московское управление МВД России. Имя обвиняемого в сообщении ведомства не указано. Однако представитель московской полиции Владимир Васенин рассказал ТАСС, что речь идёт о Воронцове.

По версии следствия, Воронцов вымогал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей в обмен на отказ от публикации личных фотографий, которые в результате были опубликованы, так как потерпевший отказался платить.

Сообщается, что следствие будет ходатайствовать об аресте Воронцова. Он вины не признаёт.

Воронцова задержали накануне утром после обыска в его квартире – второго за последние несколько недель. Первый обыск проходил 14 апреля и был связан с уголовным делом о фейках про коронавирус. Воронцов проходит свидетелем по этому делу.