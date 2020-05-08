В России за сутки вновь выявлено больше 10 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 98 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии число инфицированных достигло почти 188 тысяч, умерли 1723 пациента.

По данным Роспотребнадзора за прошедший день проведено более 184 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются более 292 тысяч человек.

После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Однако решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже продлил так называемый режим самоизоляции в городе до 31 мая. До этого времени москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми. С 12 мая в общественных местах и транспорте москвичи будут обязаны носить маски и перчатки.

В Москве с начала эпидемии выявлено более 98,5 тысяч случаев COVID-19. Умерло 956 человек.