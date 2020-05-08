В США опубликованы протоколы бесед о вмешательстве России в выборы

В США опубликованы протоколы расследования вероятного российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Комитет Палаты представителей Конгресса разместил на своём сайте 57 стенограмм показаний в период с 2017 по 2018 год. Всего обнародовано более шести тысяч страниц протоколов. Все беседы проходили в закрытом режиме.



"Опубликованные стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа по привлечению, использованию и прикрытию помощи России на президентских выборах 2016 года", – заявил глава комитета по разведке демократ Адам Шифф.



Среди опрошенных следователями – люди из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, включая сына Дональда Трампа-младшего, зятя и старшего советника Джареда Кушнера и сотрудника предвыборного штаба Майкл Капуто. Они заявили об отсутствии сговора действующего главы Белого дома с Кремлём.



Кушнер в разговоре с комитетом заявил, что не знает, повлияло ли вероятное вмешательство России на результаты выборов. По словам советника президента, неизвестно, оказал ли какое-то влияние взлом серверов Демократической партии и личной почты кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.



Трамп-младший рассказал о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, у которой якобы был компромат на Клинтон. Сын президента уточнил, что не очень доверял этой информации, но был готов выслушать россиянку. Результат встречи он сравнил с приглашением друга выпить пива после работы.

Капуто в свою очередь заявил, что президент Трамп ежедневно общался с бывшим главой своего предвыборного штаба Полом Манафортом. При этом сам Трамп заявлял, что плохо знал главу своего штаба. Манафорт сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в отмывании денег и заговоре против США.



В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

По данным американских спецслужб, за атаками на сервера Демократической партии стояли российские спецслужбы. Имена хакеров не раскрывались. Согласно информации компании Crowdstrike, которая проводила расследование атак по заказу Демократической партии, хакеры, связанные с ФСБ, получили доступ к серверам еще в 2015 году.

Москва неоднократно отвергала возможную связь с хакерами и причастность к выборам в других государствах.