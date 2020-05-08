Суд в Красноярске арестовал до 4 июля авторитетного бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу о двойном убийстве в 1994 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Быкова задержали в четверг, 7 мая. Показания против него дал бывший член одной из красноярских преступных группировок Владимир Татаренков. Он находится в заключении.

По данным следователей, убийства связаны с борьбой за активы, в частности, в алюминиевой промышленности. Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.

Одним из совладельцев КрАЗа в 1990-е годы был и недвно покончивший с собой глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов.

С 1997 года по 2016 год Быков регулярно избирался в законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями.

В последние годы бизнесмен финансировал ряд политических проектов в крае. При его поддержке в местные органы власти избирались представители партии "Патриоты России". Сам он баллотироваться из-за судимости не мог – в 2016 году был принят закон, запрещающий лицам с судимостью выдвигать свою кандидатуру на выборные должности.