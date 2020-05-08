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Губернатор Петербурга заблокировал в ВК пожаловавшуюся на больничные условия горожанку

Александр Беглов

Губернатор Сант-Петербурга Александр Беглов заблокировал во вконтакте жительницу города, пожаловавшуюся ему на плохие больничные условия во временном госпитале для больных коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Оксана Кутафина-Шишлова проходит лечение от пневмонии во временном госпитале, размещённом в павильоне "Ленэкспо". По её утверждению, она помещена среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, хотя у неё отрицательный тест.

В интервью Znak.com она рассказала, что написала в прокуратуру и обратилась к главному врачу. Издание обратилось за комментарием в региональный комитет по здравоохранению, там обещали ответить журналистам позднее.

  • В Санкт-Петербурге, по официальным данным, выявлены 6565 случаев заражения коронавирусом, больше в стране только в Москве и Московской области. Несколько сотен пациентов — медики.

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