Губернатор Сант-Петербурга Александр Беглов заблокировал во вконтакте жительницу города, пожаловавшуюся ему на плохие больничные условия во временном госпитале для больных коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Оксана Кутафина-Шишлова проходит лечение от пневмонии во временном госпитале, размещённом в павильоне "Ленэкспо". По её утверждению, она помещена среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, хотя у неё отрицательный тест.

В интервью Znak.com она рассказала, что написала в прокуратуру и обратилась к главному врачу. Издание обратилось за комментарием в региональный комитет по здравоохранению, там обещали ответить журналистам позднее.