Оренбургский священник РПЦ арестован по подозрению в педофилии

Суд в Оренбургской области отправил под арест священника Русской православной церкви по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Оренбург медиа" со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета.
По версии следствия, подозреваемый — иеромонах Климент Кораблёв в 2019 году совершил ряд сексуальных преступлений в отношении троих несовершеннолетних. Издание "56 медиа" сообщает, что священник был задержан в Асекеевском районе области ещё перед майскими праздниками. В епархии изданию сообщили, что подозреваемый называет своё задержание недоразумением и вину отрицает.
До выяснения обстоятельств случившегося священник запрещён в служении, — сообщает сайт Бузулукской епархии.
- Осенью 2019 года в Оренбургской области был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, которого обвиняют в растлении детей. Вместе со священником были арестованы его дочь и зять. Всего в семье священника воспитывались 70 детей. Он свою вину отрицает.
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