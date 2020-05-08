Оренбургский священник РПЦ арестован по подозрению в педофилии

Суд в Оренбургской области отправил под арест священника Русской православной церкви по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Оренбург медиа" со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый — иеромонах Климент Кораблёв в 2019 году совершил ряд сексуальных преступлений в отношении троих несовершеннолетних. Издание "56 медиа" сообщает, что священник был задержан в Асекеевском районе области ещё перед майскими праздниками. В епархии изданию сообщили, что подозреваемый называет своё задержание недоразумением и вину отрицает.

До выяснения обстоятельств случившегося священник запрещён в служении, — сообщает сайт Бузулукской епархии.