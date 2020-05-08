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Экономика США потеряла 20,5 миллионов рабочих мест за апрель

Экономика США потеряла в апреле рекордные 20,5 миллионов рабочих места. Это — худший показатель за 90 лет, со времён Великой депрессии. Уровень безработицы вырос до 14,7% процента, это худший результат со времён окончания Второй мировой войны, до этого худшим были 10,8 процента в ноябре 1982 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2020 году запланировано проведение выборов президента США и экономические проблемы могут помешать переизбраться действующему президенту Дональду Трампу, отмечает агентство.

В США подтверждены один миллион 290 тысяч случаев коронавируса 76 537 человек умерли. Моделирование университета Вашингтона, которое неоднократно цитировали представители Белого дома, показывает, что к августе число смертей может достигнуть 134 тысяч.

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