Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
История

Когда паленым мясом запахнет. Судьбы чекистов-изуверов

Союзники после захвата Польши. Командир 2-го батальона 76-го моторизованного полка пехоты вермахта подполковник Ганс Георг Леммель (справа) и советский офицер в ходе передачи Брестской крепости войскам РККА. 22 сентября 1939 года

В Государственной думе подготовлен законопроект, запрещающий публичное приравнивание действий СССР к действиям нацистской Германии. Его подготовила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Мы довольно часто слышим и от наших различных альтернативно одаренных экспертов, а особенно от западных экспертов, что это было одно и то же, два тоталитарных режима воевали между собой", – сказала Ямпольская. Идею приравнивать нацистскую Германию и СССР назвал "безосновательной и беспардонной ложью" и Владимир Путин.

Отождествлять лучшее государство в истории человечества с нацистской Германией – это идиотизм и русофобия

Предложения Ямпольской нашли понимание у многих политиков. "Отождествлять Советский Союз, лучшее государство в истории человечества, которое ни на кого не нападало, с нацистской Германией, пытавшейся поработить мир, – это идиотизм и русофобия. Я считаю, за такое надо наказывать как за оскорбление, если человек добром не понимает", – заявил коммунист Николай Барсуков.

Мы предлагаем вниманию читателей архивные документы, иллюстрирующие биографии госслужащих сталинских времен, и предлагаем оценить, имеется ли сходство с действиями германских нацистов, которых на Нюрнбергском трибунале обвинили в том, что они "бросали в тюрьмы людей без судебного процесса, подвергали их преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам, убивали их".

Балерина Майя Плисецкая о коммунизме

Коммунизм хуже фашизма. Я жалею эту несчастную страну, в которой никогда хорошо не жилось. Даже животных переделать нельзя, а коммунисты все время старались сделать животных из людей. В результате превратили людей в рабов. Чтобы рабы ощущали свое рабство вроде как норму, Сталин и убил 60 миллионов. Это ведь не преувеличение, что не было семьи в стране, которой прямо или косвенно не коснулся топор сталинского террора. Цементом системы был страх. Он и вошел в генетический код следующего поколения, как главное составное.

Наступал каблуком сапога на горло

Крестьянин Степан Иванович Карагодин был арестован 1 декабря 1937 года сотрудниками Томского ГО НКВД, осужден Особым совещанием как "организатор шпионско-диверсионной группы и резидент японской военной разведки" и приговорен к расстрелу. Его правнук Денис Карагодин решил установить имена всех, кто повинен в фальсификации обвинения против Степана Карагодина и других арестованных по "Харбинскому делу", и проследить преступную цепочку – от кремлевских инициаторов Большого террора до простых исполнителей в Томске, вплоть до водителей "черных воронков" и машинисток, перепечатывавших бумаги НКВД.

Пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут, как на еврейской свадьбе


В собранных на сайте Дениса Карагодина материалах имеются жуткие свидетельства издевательств над заключенными в тюрьмах НКВД, собирает он и материалы для биографий чекистов-палачей. "В основном, это выпускники Новосибирской межкраевой школы НКВД, которые в 1937–1938 годах были направлены на усиление региональных горотделов НКВД для проведения массовых операций. Из моего списка многие потом (судя по наградным листам) работали палачами в Красной армии во время Второй мировой – в военных трибуналах, разоблачали и приводили в исполнение", – рассказывает Денис Карагодин.

Одним из убийц своего прадеда Карагодин называет Константина Пастаногова, начальника 4-го отдела УГБ УНКВД по Новосибирской области.

Константин Пастаногов, 1937
Константин Пастаногов, 1937

Историк Василий Ханевич описывает его методы так: "Пастаногов был человеком передовых научных взглядов и в своей работе использовал современные методы пыток. В частности, привязывал арестованных к стулу, прикручивал к их рукам и ногам провода полевого телефона и крутил ручку генератора… Впрочем, не упускал случая поиздеваться над людьми и без всяких современных ухищрений, наступая каблуком сапога на горло или мошонку пытаемых". После "конвейерных" допросов и пыток в тюремной больнице в 1938 году умерли 28 арестованных и четверо покончили с собой во время следствия. Прокурор Новосибирской области Игнатий Барков, которого допрашивал Пастаногов, выбросился из окна 4-го этажа и погиб.

Приговоренных к расстрелу выгонят голыми на мороз, а сами, чтобы не мерзнуть, из форточки из револьверов по ним как по живым мишеням стреляют

В архивах НКВД сохранилась справка на Пастаногова, подготовленная в 1939 году, во время бериевских чисток НКВД. В ней рассказывается о том, как этот чекист фабриковал дело о якобы существовавшем в Нарыме отделении эмигрантского Российского общевоинского союза (РОВС). Ради фальсификации дела было собрано и закопано в лесу конфискованное охотничье оружие. Потом один из арестованных по делу РОВС якобы указал на этот схрон. Были приглашены представители Окружкома и Окрисполкома, в присутствии которых вскрыли яму с оружием. Последовали массовые аресты за участие в несуществующей повстанческой организации. За успешное и самоотверженное выполнение задания правительства Пастаногов в июле 1937 года был награждён орденом "Знак Почёта".

В 1938 году в Германии начались еврейские погромы, а в Новосибирске арестовывали евреев по абсурдному обвинению в принадлежности к православно-монархической организации. Сфабриковать дело не удавалось даже методами, которые практиковал Пастаногов, и обвинение ему пришлось переформулировать на обычную контрреволюционную деятельность.

Дмитрий Медведев в партизанском отряде
Смотри также

Заповедник гоблинов. Зачем изуверов-чекистов засылали в немецкий тыл


В 1939 году Пастаногов была арестован, в декабре 1941-го после его письма в адрес Берии постановлением Президиума ВС СССР освобождён со снятием судимости, отправлен в резерв НКВД, потом в сформированный на Западной Украине партизанский отряд из чекистов-штрафников под командованием сотрудника НКВД Дмитрия Медведева, подчинявшегося печально знаменитому Павлу Судоплатову. В 1943 году после ранения в руку Пастаногов был награжден орденом Красной Звезды, в 1945–1946 годах занимался делами военнопленных в ГУЛАГе, работал в СМЕРШе, допускал "неправильное ведение следствия", за что "неоднократно переводился на работу в другие области". Среди его наград – медали "Партизану отечественной войны" и "За победу над Германией".

Константин Пастаногов (вверху справа) в партизанско-чекистском отряде
Константин Пастаногов (вверху справа) в партизанско-чекистском отряде

Фашистский заговор детей

В справке на Пастаногова отмечено, что он имеет выговор, объявленный Новосибирским обкомом ВКП(б) "в связи с Ленинским делом – арест несовершеннолетних". Речь идет о сфабрикованном по распоряжению Пастаногова в апреле 1938 года деле о фашистском заговоре детей. Он дал распоряжение начальнику Ленинск-Кузнецкого горотдела НКВД Лунькову арестовать 60 несовершеннолетних, оформив на них дела как на участников "контрреволюционной фашистской организации". Луньков доложил Пастаногову, что вскрыта контрреволюционная организация, планировавшая агитировать "за срыв занятий в школах и оставление учебы", терроризировать "передовиков учебы" и осуществлять моральное разложение молодёжи "путем втягивания в пьянки, половое сожительство и совершения хищений", а также внедрять в её ряды фашистские лозунги, популяризировать "методы троцкизма" и клеветать на вождей. Тут же завели дело, собрав обличительного материала на 160 школьников. Для начала арестовали 15, в том числе 10–12-летних детей. Почти восемь месяцев детей держали в переполненных камерах со взрослыми уголовниками и политическими заключенными, выбивая из них показания. Скоро все сознались, что состояли в контрреволюционной диверсионно-террористической организации и по заданию врагов народа срывали портреты вождей, писали "на стенах и заборах антисоветские выражения", распространяли среди пионеров и комсомольцев контрреволюционные анекдоты и частушки. Прокуратура дело спустила на тормозах, отдав под суд только четверых арестованных, а Пастаногов "за проявленную политическую близорукость" отделался десятью сутками ареста.

По сугробам снега выше ее роста, при 40-градусном морозе, без рукавиц, – решила ползти куда глядят глаза, дабы "спастись от расстрела"

А вот его коллеге, младшему лейтенанту госбезопасности Ивану Бабакову, не так повезло. Юрист Александр Бусаров, работающий при поддержке центра "Досье" над историко-юридическим комментарием к материалам проекта "Немезида", предоставил Радио Свобода определение Военной коллегии Верховного суда РФ от 9 октября 2018 года, рассматривавшей вопрос о реабилитации Бабакова. В этом документе говорится о том, как 24 декабря 1937 года Бабаков в нетрезвом состоянии допрашивал до глубокой ночи десятилетнюю девочку Настю Дмитриеву, отец которой был арестован как враг народа. "Угрожая несовершеннолетней Дмитриевой расстрелом, заставил написать заявление о том, что ее отец является троцкистом и имел личную связь с Тухачевским. Этот допрос окончился трагедией. Настя сбежала и отморозила себе руки". Сохранилось письмо свидетеля допроса, директора треста "Приморзолото" Стрельникова начальнику УНКВД по Дальневосточному краю Люшкову.

Из письма Стрельникова о допросе Насти Дмитриевой

После того, как органы НКВД посадили ее отца, мачеха ее из дома выгнала и десятилетняя Настя скиталась по знакомым и родственникам.

11 или 13 декабря Настя ходила в Поселковый совет жаловаться на свою мачеху. В Поссовете Настя для себя ничего реального не получила. Она по совету одного из районных работников (Тарусова) пошла просить помощи у т. Бабакова.

Вместо того, чтобы выслушать пионерку и оказать ей соответствующую помощь, Бабаков решил задать Насте вопрос: "Что ты знаешь про своего папу, и кто он есть?" По словам пионерки начался строгий допрос, окрики и угроза расстрела, с показом обнаженного огнестрельного оружия и т.п.

После всех угроз и дерзких требований, пионерка Настя попросилась пойти в уборную, для естественных надобностей. Зайдя в уборную, находившуюся от фельдъегерской комнаты на улице, на расстоянии 7–10 шагов, пионерка Настя решилась на "побег". По сугробам снега выше ее роста, при 40-градусном морозе, без рукавиц, – решила ползти куда глядят глаза – дабы "спастись от расстрела".

Этот "побег" и явился результатом того, что пионерка Настя отморозила обе руки.

Бабаков, прождав несколько минут, посылает за ней Михалева (нач. ВВСО). Михалев в уборной девочки не обнаружил, а увидел ее в метрах ста, в снегу, – дабы ее остановить решил кричать вслед: "Стой, а то застрелю".

Приведя Настю к себе на квартиру, я тут же вызвал врача для оказания медицинской помощи. После оказания помощи, врач предложил девочку положить в больницу для стационарного лечения. 25 декабря с.г. я, пионерку Настю отправил в больницу, где ее положили на стационарное лечение.

Считаю, что поступок т. Бабакова по отношению к пионерке Насте, которая, не исключена возможность, останется калекой, не только что не партийный, но даже бесчеловечный.

Я хотел бы убедительно просить Вас, ответить мне или разъяснить, что правильно или нет такой поступок с пионеркой Настей Дмитриевой, которой всего от роду 9–10 лет?

В до сих пор засекреченном деле Бабакова говорится, что девочку поместили в больницу с обморожением. "У нее наблюдались признаки испуга. По ночам она внезапно просыпалась и просила прощения у какого-то дяди".

"Допрос Насти Дмитриевой Бабаков затеял спустя неделю после ареста своего непосредственного руководителя, начальника УНКВД по Нижне-Амурской области Леонида Федоровича Липовского (арестован 15 декабря 1937 года). Предполагаю, что Бабаков почувствовал, что скоро может сам стать "расходным материалом", и таким образом решил выслужиться. Но ошибся, и череда роковых для него случайностей в связи с допросом Насти Дмитриевой окончила его карьеру. Вскоре он был арестован сам. Следующий начальник УНКВД Нижне-Амурской области, Яков Львович Фельдман (впоследствии также осужденный за нарушение законности к расстрелу), взялся за чистку аппарата от прежних кадров, и Бабаков, до этого спокойно "лепивший" дела, оказался на скамье подсудимых. История с Настей Дмитриевой оказалась очень кстати", – поясняет Александр Бусаров.

Среди других свершений Дмитриева, упомянутых в определении Верховного суда, арест беременной телефонистки Власовой, виновной лишь в том, что не смогла соединить чекиста с интересующими его абонентами.

Определение Верхновного суда
Определение Верхновного суда

Исследователь Константин Богуславский нашел в архивах материалы на еще одного изувера из НКВД, Лаврентия Якушева, который заставлял молодых женщин, приговоренных к расстрелу, раздеваться и играл с ними "в доктора". Сексуально непривлекательных старух его подручные убивали просто так.

В точности, как Константин Пастаногов, Якушев, попавший под бериевскую чистку, и осужденный к 20 годам заключения, в октябре 1941 года, досрочно освобождается и направляется на фронт, в мотострелковую бригаду НКВД. Становится заместителем начальника разведывательного отдела и заместителем начальника оперативной группы НКВД партизанских отрядов Калининского фронта, затем Витебской области. С 1948 года в чине полковника возглавляет управление делами Министерства Вооруженных Сил СССР, на пенсии выпускает две книжки для детей про подвиги разведчиков.

Его сначала поджарили, а затем подморозили

На сайте Дениса Карагодина опубликованы воспоминания Антона Карташева, который в 1937–1938 годах был помощником оперуполномоченного Томского горотдела НКВД, а в 1950-х годах работал в Томской коллегии адвокатов. Вот несколько цитат из этого бесхитростного документа.

Из воспоминаний чекиста Антона Карташева, записанных в Томске в 1989 году

Антон Карташев
Антон Карташев


Служба моя проходила в двух зданиях по улице Ленина 44, 42, но, большей частью, в малом здании.

Там, в верхних этажах находились служебные помещения и кабинеты следователей, а содержалась "контра" обычно внизу в подвальных камерах для арестованных, но были и отъявленные уголовники, "жулики", да в эти подвалы они не часто попадали. Кабинет начальника Томского горотдела НКВД, его до 1936 года занимал капитан ГБ Подольский, чекист честный и человек порядочный, а затем, когда Подольского перевело Краевое Управление НКВД в Новосибирск, на его место прислали из Кузбасса капитана ГБ Овчинникова Ивана Васильевича. Вот это был рвач.

Веселый всегда, наглый! Служака без принципов. Бабу мимо себя не пропустит. С нас три шкуры драл, разносы устраивал, только держись: "Количество дел увеличить, сроки сократить!". В день в 1937 году через руки одного следователя проходило порядка 20-25 дел, а он орал все мало. "Увеличить!". Я его не уважал, но побаивался, да и все побаивались. Помню, всегда начищен, наглажен, "Шипром" за версту несло от него. Арестантов, наиболее запирающихся, или от кого надо было получить наиболее важное показание, доставляли к нему в кабинет там они у Овчинникова язык-то быстро развязывали. На следственные выдумки был неистощим, и нас тому же учил. Одного "ничего не знающего" голой задницей на раскаленный котел кочегарки посадил "яйца поджарить", быстро заговорил, некоторых, когда пол над котельной железный сделали из листового металла, в эту подсобку запирали, так пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут, как на еврейской свадьбе.

Всё расскажешь, когда паленым мясом запахнет, да ещё и своим. Всё, что знал и чего не знал, что не ведал. Это вверху, на этажах, а внизу, под зданием подвал, а в нем камеры. Сколько сидело? Да, по-разному. Иной раз и пустые были. А были периоды, когда в камере, рассчитанной на 10-12 человек, находилось 70-140. Бывало и подолгу. Были и следственные камеры.

Там же при спуске с первого этажа в подвал, справа, точно не помню, комната для расстрельной команды была. Комната отдыха.

У одного собака с ним постоянно была, овчарка очень злая, на людей кидалась. Тех, кого расстреливать собирались, готова была порвать. В этой комнате запах всегда стоял, как говорил Райкин, специфический: псиной, дерьмом человеческим, винным перегаром. Команде разрешалось выпить на работе, даже как бы обязаны были. Это в паек входило, в усиленный.

Прокурор города Томска Лаптев, ну такой дотошный был, всё ему на так, всё не эдак, дела на доследование любил возвращать, придирался. Вот и допридирался. Когда в 1937 году сам попал к нам в качестве арестанта, то быстро заговорил, такая контрреволюция скрывалась в нем. Его сначала поджарили, а затем подморозили, тоже специальная холодная камера была. Лоск с него и жир быстро сошли.

В 1943 году меня направили для прохождения службы в г. Колпашево, Томской области, да тогда еще Новосибирской, на должность начальника горотдела НКВД. Там мне сотрудники рассказывали, что в 1937-1938 годах зимой, на улице морозы были больше 40 градусов, так вот приговоренных к расстрелу выгонят голыми на мороз, а сами, чтобы не мерзнуть, из форточки из револьверов по ним, как по живым мишеням стреляют.

Нацизм и большевизм – одинаково преступные хищные человеконенавистнические идеологии

В статье, посвященной законопроекту Елены Ямпольской о запрете сопоставления гитлеровского и сталинского режимов, говорится о том, что люди, готовые нарушать этот закон, существуют и внутри страны, – например, руководитель отделения партии ПАРНАС в Кирове Вадим Ананьин, который "зациклился на отождествлении коммунистов и нацистов". Заглянем в его фейсбук и найдем цитату из интервью Майи Плисецкой "Для меня коммунизм хуже фашизма", а затем комментарий к законопроекту Ямпольской:

"Если этот безумный закон примут, мы сделаем все, чтобы первыми его нарушить, сказав правду о том, что нацизм и большевизм – одинаково преступные хищные человеконенавистнические идеологии, которые должны быть осуждены всеми порядочными людьми".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG