Арестован Владимир Воронцов, создатель "Омбудсмена полиции"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Он подозревается в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил "Новой газете" адвокат Сергей Бадамшин, арестованный останется под стражей до 6 июля.

По словам адвоката, Владимир Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.

В минувший четверг к руководителю проекта "Омбудсмен полиции", пришли с обысками сотрудники Управления службы собственной безопасности МВД. Как говорится в публикации "Новой газеты", тогда Воронцов и узнал, что проходит обвиняемым по делу о вымогательстве.