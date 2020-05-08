Арестован Владимир Воронцов, создатель "Омбудсмена полиции"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Он подозревается в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил "Новой газете" адвокат Сергей Бадамшин, арестованный останется под стражей до 6 июля.
По словам адвоката, Владимир Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.
В минувший четверг к руководителю проекта "Омбудсмен полиции", пришли с обысками сотрудники Управления службы собственной безопасности МВД. Как говорится в публикации "Новой газеты", тогда Воронцов и узнал, что проходит обвиняемым по делу о вымогательстве.
- 8 апреля телеканал RT сообщил, что полиция возбудила административное дело в отношении Воронцова. Он отреагировал на это, написал в паблике, что с ним не связывались ни полиция, ни прокуратура, а о деле он узнал из новости RT. По Воронцова, пост, предложенный одним из пользователей паблика, удалила администрация соцсети "ВКонтакте".
- 2 апреля в паблике "Омбудсмен полиции" появилась статья, в которой говорилось, что в институте ФСБ России в Санкт-Петербурге много инфицированных коронавирусом. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что Воронцов "опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка".
- В одной из публикаций в российских СМИ в 2017 году Владимир Воронцов рассказывал о себе: "Я проработал в МВД 13 лет, с 2005-го до сентября 2017 года — и этот опыт натолкнул меня на мысль о создании "Омбудсмена полиции". (...) Мы поднимаем острые проблемы, просим максимального репоста, подключаем СМИ. Не для рекламы, а для того, чтобы информацию распространить и донести до каждого".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.