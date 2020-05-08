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В России идёт рост заболеваемости COVID-19, заявил глава Минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в Университете им. Сеченова, 6 апреля 2020

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 8 мая заявил о росте заболеваемости из-за коронавируса. По его словам "подъём заболеваемости очевиден". В интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" министр признал, что есть "территории", в которых есть необходимость "дополнительного разворачивания коек".

Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад, пока нет

Агенство ТАСС приводит слова министра о разной стадии развития эпидемии в разных регионах. "Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад, пока нет", заявил министр здравоохранения России.

Одним из условий ослабления в будущем ограничительных мер министр назвал ношение защитных масок: "это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни".

Ношение масок - это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни

С 12 мая в Москве и области будет введено требование носить маски и перчатки в общественном транспорте. Такое требование будет распространяться также на общественные места в Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии, Алтайском крае "и других регионах, говорится в публикации на сайте агентства ТАСС.

Агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на Оперативный штаб, что за последние сутки в России установлено 10 699 случаев инфицирования в 83 регионах. Днём ранее, 7 мая, суточный прирост составлял 11 231 человек.

8 мая в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Что говорят медики о состоянии системы здравоохранения:

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