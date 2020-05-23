Живые и мертвые российского общепита | Грани времени с Мумином Шакировым

• Запоздалые подачки Путина. Спасение рестораторов дело рук самих рестораторов. • Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии? • Работа врачей в «Красной зоне» 52-й городской больницы глазами немецкого фотографа и московского волонтера. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с бизнесменами Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России и Михаилом Гончаровым, основателем компании "Теремок" , с немецким фотографом Нанной Хайтман и волонтером Екатериной Визгаловой.