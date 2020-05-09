В Москве и других городах России проходят авиационные парады

В России отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне — традиционный парад на Красной площади перенесён из-за пандемии коронавируса, вместо этого над Москвой и другими городами России пролетает военная авиация.
Утром президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремля и поздравил ветеранов и россиян с праздником. В речи он пообещал, что позднее в стране будут проведены торжества, посвященные юбилею. После его речи вдоль памятников городам-героям прошел строем отряд военнослужащих.
- На 9 мая в Москве и других городах России были запланированы масштабные торжества с участием лидеров мировых государств. Они были перенесены на неопределённый срок.
- Вечером в городах России пройдут праздничные салюты. При этом на территории страны действует так называемый режим самоизоляции, поэтому площадки стрельб в большинстве городов не сообщаются, чтобы горожане не приходили на них смотреть.
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