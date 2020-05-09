Власти Сеула закрыли клубы и бары в центре города после повторной вспышки коронавирусной инфекции, передаёт агентство "Рёнхап". С конца апреля в Южной Корее ослабляются карантинные меры, однако в городе зафиксирована новая вспышка болезни.

В субботу в стране зафиксированы 18 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 власти связывают с посетителями ночных клубов. Всего на клуберов При этом по данным властей места, где отдыхали заражённые, посетили до полутора тысяч человек.

Южная Корея стала одной из первых стран мира, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Однако её удалось локализовать — на 51,6 миллиона жителей были зафиксированы 10 822 случаев заражения, умерли 256 человек.