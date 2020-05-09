Число выявленных случаев инфицированния коронавирусом в России с начала вспышки приблизилось к 200 тысячам, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Прямо сейчас больны, по официальным данным, 164 933 человека. 31 916 выздоровели, 5308 из них – за последние сутки, это наивысший показатель с начала эпидемии. 1827 умерли.

123 614 выявленных случаев приходится на Москву и Московскую область. По оценке мэра столицы Сергея Собянина, в городе могут быть около 300 тысяч заболевших.

9 мая из-за пандемии в городах России отменены праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Однако в крупных городах проходят авиапарады, а вечером властями запланированы тайные салюты.