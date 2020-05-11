"Денег нет. Не на что жить!"

За последние два месяца количество безработных в России увеличилось на 735 тысяч. Обещанное властями пособие в 12 300 рублей оформили меньше половины. Жительница города Советск Калининградской области Наталья Шамахова, оставшаяся без работы, рассказала корреспонденту Радио Свобода, что ей назначили пособие в полторы тысячи рублей. Бухгалтер Оксана Грошикова из Москвы тоже потеряла работу после объявления режима самоизоляции. Устроиться по специальности не смогла и, не надеясь на помощь государства, пошла работать санитаркой в больницу, где лечат больных с коронавирусной инфекцией.