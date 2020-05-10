Правительство выделило деньги не сокращавшему сотрудников бизнесу

Правительства выделило 81,1 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии малому и среднему бизнесу, пострадавшим от пандемии коронавируса. Распоряжение за подписью и. о. главы правительства Андрея Белоусова выложено на сайте кабинета министров 10 мая.

Воспользоваться деньгами смогут только компании, сохранившие не меньше 90 процентов сотрудников. Они должны работать в отраслях, включённых в список сильнее всего пострадавших от пандемии. Им можно будет получить 12 130 рублей на одного сотрудника, пишет The Bell.

В правительстве считают, что поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч компаний. Бизнес уже жаловался, что воспользоваться правительственной поддержкой сложно, она недостаточна, и касается она далеко не всех пострадавших компаний.