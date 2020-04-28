Больше 50% бизнесменов не могут получить поддержку от государства

Более половины российских предпринимателей заявили, что не смогли воспользоваться мерами поддержки, которые были обещаны государством. Это связано с тем, что их компании не попали в список отраслей наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос Торгово-промышленной палаты, в котором поучаствовала 21 тысяча предпринимателей.

Более половины опрошенных считают, что за последнее время ситуация с их бизнесом не улучшилась. Ещё треть заявила, что всё стало хуже. Около 50% предпринимателей не собираются идти в банк за финансовой поддержкой. По их мнению, принятые государством меры не несут реальной помощи, и обращение в банк станет дополнительной нагрузкой. Треть опрошенных заявила, что банки, не объяснив причину, отказали им в предоставлении кредитных каникул и кредитов на зарплату.

Предпринимателей также спросили, какие меры они приняли в отношении трудоустройства сотрудников. 26% опрошенных заявили, что перевели работников на удалённый режим, 21% - отправили их в отпуска за свой счёт. Снизили сотрудникам зарплату и отменили премии 14% бизнесменов. 11% опрошенных уволили своих работников, ещё 8% собираются уволить. Сохранили основную часть сотрудников, но уволили вспомогательный персонал - 10% бизнесменов.

Ранее РБК со ссылкой на на представителей объединений "Деловая Россия" и "Опора России" сообщало, что чиновники отказывают пострадавшим отраслям в господдержке по формальным основаниям. Власти опираются на коды экономической деятельности из списка правительства, которые часто не соответствуют бизнесу реальных предприятий.

В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.