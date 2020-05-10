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МИД возмущён позицией Белого дома относительно роли СССР в войне

Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве

Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьёзно обсудить эту тему с официальными американскими лицами. Такое заявление распространил в воскресенье, 10 мая, МИД России.

Поводом для заявления МИД стал пост в инстаграме, опубликованный от имени Белого дома: "8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! "Американский дух будет всегда побеждать. Так всегда и происходит".

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Приписывание главной заслуги в разгроме общего врага только "Америке и Великобритании" идет вразрез с принятым 25 апреля президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

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