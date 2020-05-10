Каннский кинофестиваль отменён из-за пандемии COVID-19

Во Франции объявлено об отмене проведения Каннского кинофестиваля в намеченные ранее сроки. Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнётся на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь. В воскресенье, 10 мая, организаторы фестиваля заявили, что отменяется, "но не уходит".

В каком виде сохранится фестивальная программа, его конкурсные и внеконкурсные мероприятия, остаётся пока неясным. Оптимисты говорят о возможном проведении фестиваля в октябре. Пессимисты считают, что следующий фестиваль, возможно, будет проведён в 2021 году. Президент фестиваля Пьер Лескюр в интервью газете Le Figaro выразил надежду на то, что следующем году американский кинорежиссёр Спайк Ли "всё же сможет возглавить жюри кинофестиваля".

Первым крупнейшим международным культурным событием отменённым в этом году в связи с пандемией стал песенный конкурс "Евровидение". Такое решение было принято его организатором, Европейским вещательным союзом (ЕВС) 18 марта. Конкурс должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.