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Лицом к событию. Истерика вокруг обвала рейтинга вождя

Лицом к событию. Истерика вокруг обвала рейтинга вождя
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Лицом к событию. Истерика вокруг обвала рейтинга вождя

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"Фейком" и "махинациями" назвали росийские дипломаты график доверия Владимиру Путину, который американское агентство Bloomberg на самом деле скопировало с сайта главной социологической службы РФ - ВЦИОМ. Посольство РФ в США не нравится цифра доверия Путину в 27 процентов. Они требуют другую - 67 процентов. Депутаты Госдумы вызывают "на ковер" руководителя российского отеделения Bloomberg. Откуда растут ноги у этой панической атаки? Разбираемся с аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым и социологами Валерием Федоровым (руководитель ВЦИОМ) и Денисом Волковым (зам. руководителя Левада-центра).

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