Би-би-си: власти Москвы планируют смягчить режим самоизоляции

Мэрия Москвы прорабатывает вопрос о смягчении так называемого режима самоизоляции во второй половине мая, рассказали два источника Русской службы Би-би-си, близкие к руководству города. Власти могут открыть некоторые парки, разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояния более 100 метров от дома. Планируется, что послабления будут действовать в определенные часы; точные интервалы в мэрии еще не определили, сказал один из источников.
При этом сам режим самоизоляции, то есть карантинные меры, скорее всего, будет действовать не только до конца мая, но и в июне, считают собеседники издания. В распоряжении СМИ оказалась копия пропуска сотрудника одной из подведомственных мэрии организаций, который продлён до 12 июня.
- Режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Москве был введён в конце марта, а затем был ужесточён. Жители могут выходить из дома только для поездок на работу, походов в магазин и по другим подобным причинам. Прогулки, занятия спортом на свежем воздухе официально не разрешены.
- О том, что московские власти обсуждают продление режима до 15 июня, сообщали "Открытые медиа" со ссылкой на три источника в столичной мэрии и собеседника, близкого к московскому оперативному штабу по коронавирусу. Официально эта информация не подтверждена.
- 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 12 мая в городе возобновят работу промышленные предприятия и стройплощадки. При этом москвичей обяжут носить перчатки и маски в магазинах и общественном транспорте, а режим самоизоляции с цифровыми пропусками продлят до 31 мая. Собянин объяснил снятие ограничений тем, что в Москве перестало расти число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией. Количество новых случаев инфекции в городе остается достаточно высоким, но связано по большей части с увеличением объемов тестирования, заявил Собянин.
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса в регионах, сообщается на сайте Кремля. Рекомендации предлагается разработать с учетом развития эпидемиологической ситуации и прогнозов по распространению инфекции. Они должны определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены ограничений с учетом региональных особенностей.
Днем 11 мая Владимир Путин выступит с обращением, в котором речь будет идти "о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны". Об этом сообщили в Кремле. Точное время обращения Путина не известно.
- 6 мая Роспотребнадзор представил план выхода из карантина. На первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на улице и открытие небольших магазинов; на втором — прогулки семьей, открытие школ, работу большего числа магазинов; на третьем — работу всех магазинов и заведений общепита, открытие парков и зон отдыха. Срока выхода из карантина ведомство не обозначило.
- В России на 11 мая выявлено более 220 тысяч случаев коронавирусной инфекции, это третье место в мире.
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