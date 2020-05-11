Би-би-си: власти Москвы планируют смягчить режим самоизоляции

Мэрия Москвы прорабатывает вопрос о смягчении так называемого режима самоизоляции во второй половине мая, рассказали два источника Русской службы Би-би-си, близкие к руководству города. Власти могут открыть некоторые парки, разрешить пробежки и прогулки с животными на расстояния более 100 метров от дома. Планируется, что послабления будут действовать в определенные часы; точные интервалы в мэрии еще не определили, сказал один из источников.

При этом сам режим самоизоляции, то есть карантинные меры, скорее всего, будет действовать не только до конца мая, но и в июне, считают собеседники издания. В распоряжении СМИ оказалась копия пропуска сотрудника одной из подведомственных мэрии организаций, который продлён до 12 июня.

Режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Москве был введён в конце марта, а затем был ужесточён. Жители могут выходить из дома только для поездок на работу, походов в магазин и по другим подобным причинам. Прогулки, занятия спортом на свежем воздухе официально не разрешены.

О том, что московские власти обсуждают продление режима до 15 июня, сообщали "Открытые медиа" со ссылкой на три источника в столичной мэрии и собеседника, близкого к московскому оперативному штабу по коронавирусу. Официально эта информация не подтверждена.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 12 мая в городе возобновят работу промышленные предприятия и стройплощадки. При этом москвичей обяжут носить перчатки и маски в магазинах и общественном транспорте, а режим самоизоляции с цифровыми пропусками продлят до 31 мая. Собянин объяснил снятие ограничений тем, что в Москве перестало расти число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией. Количество новых случаев инфекции в городе остается достаточно высоким, но связано по большей части с увеличением объемов тестирования, заявил Собянин.

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса в регионах, сообщается на сайте Кремля. Рекомендации предлагается разработать с учетом развития эпидемиологической ситуации и прогнозов по распространению инфекции. Они должны определить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены ограничений с учетом региональных особенностей.

Днем 11 мая Владимир Путин выступит с обращением, в котором речь будет идти "о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны". Об этом сообщили в Кремле. Точное время обращения Путина не известно.