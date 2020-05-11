Amnesty International обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Правозащитная организация Amnesty International обвинила сирийские власти и поддерживающую их Россию в авиаударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии, заявив, что они могут рассматриваться как военные преступления.

В докладе Amnesty International, опубликованном накануне, говорится о 18 задокументированных случаях артиллерийских и воздушных ударов в провинции Идлиб с мая 2019 по февраль 2020 года. Идлиб - единственная территория к западу от реки Евфрат, находящаяся под контролем сирийской вооружённой оппозиции, которая ведёт борьбу с войсками президента Сирии Башара Асада.

Утверждается, что в результате бомбардировок были разрушены школы и медицинские учреждения. По меньшей мере семь из 18 рассмотренных в докладе случаев, как утверждается, относятся к действиям российской авиации. Речь идёт, например, о бомбардировке больницы в городе Ариха в январе 2020 года, в результате которой погибли 11 человек.

Правозащитники назвали бомбёжки и артиллерийские удары по гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права, которые можно рассматривать как военные преступления.

О многочисленных случаях ударов по гражданским объектам и гибели мирных жителей сообщают работающие в Идлибе журналисты и представители организации "Белые каски". В МИД и Минобороны России отвергают обвинения в ударах по гражданским объектам, а "Белые каски" обвиняют в сотрудничестве с террористами и в инсценировках.

Правозащитники обвинили официальный Дамаск в том, что он намеренно наносит удары по гражданскому населению, чтобы заставить его покинуть Идлиб. По данным ООН, сотни тысяч людей покинули свои дома после наступления правительственных войск в начале этого года.

Россия пока не комментировала доклад Amnesty. Ранее все обвинения со стороны правозащитников в Москве отвергали, утверждая, что российские войска в Сирии наносят удары только по террористам.

С начала марта в Идлибе действует перемирие, о котором договорились президенты России и Турции. Турция ввела в районы, неподконтрольные войскам Асада, свой контингент.