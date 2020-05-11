В Москве госпитализирован арестованный "омбудсмен полиции"

В Москве госпитализирован арестованный на прошлой неделе по уголовному делу о вымогательстве создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.

Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова на скорой помощи отвезли из изолятора временного содержания в больницу N20, он госпитализирован в хирургическое отделение. О причинах госпитализации адвокат не сказал. Газета "Московский комсомолец" утверждает, что у Воронцова был приступ холецистита.

Воронцов был задержан на прошлой неделе. 8 мая Тверской районный суд Москвы постановил отправить Владимира Воронцова под стражу. Решение было принято, несмотря на рекомендацию Верховного суда по возможности не отправлять подозреваемых в СИЗО во время эпидемии коронавирусной инфекции. ​

По словам адвоката, Владимир Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.​

В соцсетях появились фотографии людей в полицейской форме с плакатами, выражающими поддержку арестованному Воронцову. Утверждается, что это флешмоб в его защиту.

Петицию с требованием освободить Владимира Воронцова на Change.org подписали уже более 7 тыс. человек. "Мы, граждане Российской Федерации, среди которых в том числе ветераны органов внутренних дел, а также действующие сотрудники полиции, требуем немедленно прекратить уголовное преследование создателя паблика "Омбудсмен полиции" по подложным обвинениям", – говорится в петиции.