В Москве госпитализирован арестованный "омбудсмен полиции"

В Москве госпитализирован арестованный на прошлой неделе по уголовному делу о вымогательстве создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.
Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Воронцова на скорой помощи отвезли из изолятора временного содержания в больницу N20, он госпитализирован в хирургическое отделение. О причинах госпитализации адвокат не сказал. Газета "Московский комсомолец" утверждает, что у Воронцова был приступ холецистита.
Воронцов был задержан на прошлой неделе. 8 мая Тверской районный суд Москвы постановил отправить Владимира Воронцова под стражу. Решение было принято, несмотря на рекомендацию Верховного суда по возможности не отправлять подозреваемых в СИЗО во время эпидемии коронавирусной инфекции.
По словам адвоката, Владимир Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.
В соцсетях появились фотографии людей в полицейской форме с плакатами, выражающими поддержку арестованному Воронцову. Утверждается, что это флешмоб в его защиту.
Петицию с требованием освободить Владимира Воронцова на Change.org подписали уже более 7 тыс. человек. "Мы, граждане Российской Федерации, среди которых в том числе ветераны органов внутренних дел, а также действующие сотрудники полиции, требуем немедленно прекратить уголовное преследование создателя паблика "Омбудсмен полиции" по подложным обвинениям", – говорится в петиции.
- 2 апреля в паблике "Омбудсмен полиции" появилась статья, в которой говорилось, что в институте ФСБ России в Санкт-Петербурге много инфицированных коронавирусом. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что Воронцов "опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка". Против него тогда возбудили административное дело.
- Паблик "Омбудсмен полиции" публикует материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола. В одной из публикаций в российских СМИ в 2017 году Владимир Воронцов рассказывал о себе: "Я проработал в МВД 13 лет, с 2005-го до сентября 2017 года – и этот опыт натолкнул меня на мысль о создании "Омбудсмена полиции". (...) Мы поднимаем острые проблемы, просим максимального репоста, подключаем СМИ. Не для рекламы, а для того, чтобы информацию распространить и донести до каждого".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.