В Петербурге полиция задержала активистку и отправила её в больницу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали активистку из Москвы Маргариту Коновалову и на сутки отправили её в больницу. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на заявление самой Коноваловой.

Активистку задержали якобы за то, что она незаконно находится в Петербурге. По словам Коноваловой, полицейские называли её девушкой активиста, бывшего участника арт-группы "Война" и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Сотрудники МВД упоминали Pussy Riot. Они также говорили, что Коновала планирует устроить акцию.

В задержании активистки также участвовали сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора. По словам Коноваловой, сотрудник Роспотебнадзора говорил, что у него "приказ сверху" забрать ее в любом случае.

Активистку отвезли в Госпиталь ветеранов войн. По словам Коноваловой там у нее отобрали "телефон, раздели и заперли в стеклянном боксе в реанимации". Спустя сутки её выпустили из бокса, взяли анализы и отпустили.