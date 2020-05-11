Суд в Петербурге оштрафовал организатора раздачи бесплатной еды 

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 1000 рублей местного жителя, который организовал раздачу бесплатной еды. Об этом сообщает "РИА Новости".

Киемиддина Саидова оштрафовали по административной статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Накануне раздача еды на Сенном рынке в Санкт-Петербурге спровоцировала давку из 200 человек. Саидова заявил, что хотел "помочь своим соотечественникам, которые голодают". Территория рынка была закрыта для посещения и опечатана Роспотребнадзором. На владельца рынка завели дело о нарушении карантинных мер.

Ранее суд оштрафовал двоих жителей Петербурга за то, что они жарили шашлыки на Сенной площади. Сперва на них оставили протокол за мелкое хулиганство, но затем переквалифицировали на невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Каждого обязали заплатить по 25 тысяч рублей.