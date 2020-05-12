Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию, —свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. 3711 человек выздоровели. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243 человек. В Великобритании и Испапании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224 332 и 227 436 человек соответственно.

За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек. 43 512 выздоровели. Прямо сейчас, по данным властей, в России 186 615 человек больны коронавирусной инфекцией.

Накануне президент России Владимир Путин не стал продлять так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны. При этом решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти.